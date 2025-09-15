Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен

Фото: Freepik/Freepik

Суд Южной Африки отменил закон, запрещающий мужьям брать фамилии своих жен, рассказала Би-би-си. Поводом для пересмотра стал иск от двух пар.

Генри ван дер Мерве хотел взять фамилию своей супруги Яны Йордан, а Андреас Борнман — поменять фамилию на двойную, включающую часть имени его супруги Джесс Доннелли.

Суд установил, что оспариваемый закон является устаревшим колониальным наследием и патриархальным пережитком, нарушающим принципы равенства, закрепленные в конституции ЮАР 1994 года. Судьи отметили, что исторически во многих африканских культурах именно женщины сохраняли свои фамилии, а практика смены фамилии была навязана европейскими колонизаторами.

Для вступления решения в силу парламенту страны теперь предстоит внести соответствующие поправки в Закон о регистрации рождений и смертей. Министерство внутренних дел и министерство юстиции согласились с устареванием действующих норм.

В конце августа канадец Стив Ван Исселдик перекопал свалку, чтобы найти обручальное кольцо жены. Ему пришлось рыться в 18 тоннах органических отходов. В этом ему помог работник свалки, который пригнал экскаватор. Уже через час поиска кольцо нашлось ― на него указали сосиски, которые пара выкинула в тот же день.

