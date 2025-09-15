Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США

Фото: FOX

На улицах Москвы появились афиши фестиваля экстремального спорта «Уличный драйв», хедлайнером которого указан рэпер Иксзибит (Xzibit). Однако на сайте мероприятия информация о его выступлении отсутствует, а сам рэпер в этот же день выступает с концертом в Аризоне. На несостыковку обратил внимание Flow.

На официальном сайте фестиваля, который пройдет 27 сентября в «Лужниках», в числе приглашенных артистов значатся Холидейбой и Кипелов. Информации о выступлении Иксзибита там нет. При этом на московских афишах его имя выделено красным цветом и стоит первым в списке.

27 сентября Иксзибит выступает в Marquee Theater в штате Аризона. О планах приехать в Россию исполнитель не сообщал.

Как рэпер Иксзибит прославился благодаря совместной со Snoop Dog композиции «Bitch Please». Он также снялся в нескольких десятках фильмов и, наконец, в 2004–2007 году вел популярное шоу «Тачка на прокачку» о ремонте и модификаций сломанных машин. Возможно, именно это привлекло к нему внимание любителей мотоспорта.

Тем временем в российском рэп-сообществе активно обсуждают принятие Госдумой закона о запрете пропаганды наркотиков в литературе, кино, искусстве и интернете. Например, дуэт «АК-47» перезаписал дебютный альбом «Berezovskiy» без мата. Так, строчки «Вдруг посыпались звонки за килограмм движухи / Курьеры тоже курят немного дури» теперь звучат так: «Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи / Курьеры тоже тупят во время бури».

