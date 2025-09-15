В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США

На улицах Москвы появились афиши фестиваля экстремального спорта «Уличный драйв», хедлайнером которого указан рэпер Иксзибит (Xzibit). Однако на сайте мероприятия информация о его выступлении отсутствует, а сам рэпер в этот же день выступает с концертом в Аризоне. На несостыковку обратил внимание Flow.