Дюгрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»

Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови
Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»
Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров
Испания приостановила выдачу виз для россиян
Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров
В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные
Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле

Дюгрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»

Фото: Paramount Pictures

Дюгрей Скотт («Миссия невыполнима 2», «Отчаянные домохозяйки») воплотит на экране образ культового датского писателя Ганса Христиана Андерсена в новом сериале «Сказочный детектив». Сценаристом шоу выступит Брендан Фоли, а производством займется Omega Global Media, пишет Variety.

Действие в сериале развернется в Копенгагене в 1850-х годах. В каждом часовом эпизоде «Сказочного детектива» Андерсен вместе с ожившими персонажами своих сказок будет расследовать преступления. Параллельно с этим писатель будет уговаривать певицу Дженни Линд, любовь всей его жизни, выйти за него замуж.

Скотт и Фоли недавно работали вместе над сериалом CW «Шерлок и дочь», в котором Скотт сыграл профессора Мориарти. Фоли также написал сценарий ко второму сезону скандинавского сериала Элизы Вихде «Человек, который умер».  Сейчас Фоли и Скотт продолжают сотрудничать вместе над несколькими международными проектами. Оба выступят исполнительными продюсерами «Сказочного детектива».

«Ганс Христиан Андерсен —  трагически-комическая фигура, возможно, страдающая расстройством аутистического спектра.  Единственная эмоциональная отдушина писателя — это его вымышленные персонажи. Расследование преступлений помогает ему повысить уверенность в себе, понять окружающий мир и установить с ним связь. Для меня очень интересно изучать эти стороны его жизни и характера, и мы надеемся, что сериал станет новым открытием для зрителей», — сказал Скотт. Дата премьеры и актерский состав шоу пока неизвестны.

Расскажите друзьям