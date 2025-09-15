Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»

Фото: Paramount Pictures

Дугрей Скотт («Миссия невыполнима-2», «Отчаянные домохозяйки») воплотит на экране образ культового датского писателя Ганса Христиана Андерсена в новом сериале «Сказочный детектив». Сценаристом шоу выступит Брендан Фоли, а производством займется Omega Global Media, пишет Variety.

Действие в сериале развернется в Копенгагене в 1850-х годах. В каждом часовом эпизоде «Сказочного детектива» Андерсен вместе с ожившими персонажами своих сказок будет расследовать преступления. Параллельно с этим писатель будет уговаривать певицу Дженни Линд, любовь всей его жизни, выйти за него замуж.

Скотт и Фоли недавно работали вместе над сериалом CW «Шерлок и дочь», в котором Скотт сыграл профессора Мориарти. Фоли также написал сценарий ко второму сезону скандинавского сериала «Человек, который умер». Сейчас Фоли и Скотт продолжают сотрудничать вместе над несколькими международными проектами. Оба выступят исполнительными продюсерами «Сказочного детектива».

«Ганс Христиан Андерсен — трагически-комическая фигура, возможно, страдающая расстройством аутистического спектра. Единственная эмоциональная отдушина писателя — это его вымышленные персонажи. Расследование преступлений помогает ему повысить уверенность в себе, понять окружающий мир и установить с ним связь. Для меня очень интересно изучать эти стороны его жизни и характера, и мы надеемся, что сериал станет новым открытием для зрителей», — сказал Скотт. Дата премьеры и актерский состав шоу пока неизвестны.

