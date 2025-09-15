Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии

Дюгрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови
Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»
Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров
Испания приостановила выдачу виз для россиян
Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров
В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные
Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле

Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии

Фото: @whitehouse

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным», — написал МакГрегор.

Cпортсмен обвинил власти Ирландии в отсутствии демократических выборов и устаревшей Конституции. «Ирландия ограничена рамками устаревшей Конституции, которая выборочно поддерживается основными партиями парламента и используется для предотвращения проведения подлинно демократических президентских выборов, а скорее для обеспечения того, чтобы в избирательный бюллетень могли быть включены только кандидаты, одобренные истеблишментом», — сказал он.

МакГрегор при этом считает, что его заявление об участии в выборах привело к переменам в Ирландии. «Этот дефицит демократии, противоречащий воле ирландского народа, был обнажен моим заявлением об участии в выборах. За очень короткий период времени я стал катализатором мобилизации для позитивных изменений в Ирландии против злонамеренной политической охоты на ведьм, осуществляемой совместно с ведущими СМИ, распространяющими фейковые новости», — отметил он.

Ранее cпортсмен призывал сторонников обеспечить его регистрацию для участия в выборах главы государства. Они должны пройти 24 октября.

