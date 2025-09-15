Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии

МакГрегор при этом считает, что его заявление об участии в выборах привело к переменам в Ирландии. «Этот дефицит демократии, противоречащий воле ирландского народа, был обнажен моим заявлением об участии в выборах. За очень короткий период времени я стал катализатором мобилизации для позитивных изменений в Ирландии против злонамеренной политической охоты на ведьм, осуществляемой совместно с ведущими СМИ, распространяющими фейковые новости», — отметил он.