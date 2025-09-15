Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным», — написал МакГрегор.
Cпортсмен обвинил власти Ирландии в отсутствии демократических выборов и устаревшей Конституции. «Ирландия ограничена рамками устаревшей Конституции, которая выборочно поддерживается основными партиями парламента и используется для предотвращения проведения подлинно демократических президентских выборов, а скорее для обеспечения того, чтобы в избирательный бюллетень могли быть включены только кандидаты, одобренные истеблишментом», — сказал он.
МакГрегор при этом считает, что его заявление об участии в выборах привело к переменам в Ирландии. «Этот дефицит демократии, противоречащий воле ирландского народа, был обнажен моим заявлением об участии в выборах. За очень короткий период времени я стал катализатором мобилизации для позитивных изменений в Ирландии против злонамеренной политической охоты на ведьм, осуществляемой совместно с ведущими СМИ, распространяющими фейковые новости», — отметил он.
Ранее cпортсмен призывал сторонников обеспечить его регистрацию для участия в выборах главы государства. Они должны пройти 24 октября.