В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку

В 2022 году несколько женщин обвинили Леваева в мошенничестве. По их словам, мужчина обманным путем выманивал у них крупные суммы денег. Он входил в доверие, представлялся сыном миллиардера Льва Леваева, а затем вымогал деньги, используя различные схемы. Пострадавшие обратились в СМИ, чтобы о мошеннике узнало как можно больше людей. В 2022 году Netflix снял фильм «Аферист из Tinder» об этой истории.