В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку

В аэропорту Батуми задержали гражданина Израиля Саймона Леваева, о котором Netflix снял документалку «Аферист из Tinder». Об этом сообщил грузинский портал «Рустави-2» со ссылкой на МВД страны.
Саймон Леваев — одно из имен, которые использовал «аферист из Tinder». На самом деле он родился под именем Шимон Йегуда Хают, но сменил имя в 2017 году, после того как отбыл тюремный срок в Финляндии за мошенничество.
В 2019 году Леваева задержали в Греции с поддельным паспортом и экстрадировали в Израиль. За мошенничество и подделку документов его приговорили к 15 месяцам лишения свободы, но Леваев вышел на свободу уже через 5 месяцев и занялся бизнес-консалтингом.
В 2022 году несколько женщин обвинили Леваева в мошенничестве. По их словам, мужчина обманным путем выманивал у них крупные суммы денег. Он входил в доверие, представлялся сыном миллиардера Льва Леваева, а затем вымогал деньги, используя различные схемы. Пострадавшие обратились в СМИ, чтобы о мошеннике узнало как можно больше людей. В 2022 году Netflix снял фильм «Аферист из Tinder» об этой истории.
Сам Леваев назвал расследование своего якобы мошенничества «ложью и клеветой» и отказался участвовать в съемках. После выхода фильма он заявил, что поделится своей версией истории «лучшим и самым уважительным образом».
«Если бы я был мошенником, с чего бы мне быть на Netflix? В смысле, они должны были арестовать меня еще в процессе съемок. Самое время девушкам начать говорить правду. Если ты не можешь подарить им мир, они хотят превратить твой в ад», — говорил Леваев.
В 2022 году в Испании выдали ордер на арест Леваева. Мужчину подозревали в использовании поддельных документов на имя Майкла Билтона. По данным СМИ, Леваев находился в международном розыске.