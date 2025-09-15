В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови
Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»
Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров
Испания приостановила выдачу виз для россиян
Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров
В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные
Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка

В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года

Фото: Iwn/Unsplash

14 сентября в Москве был повторен рекорд максимального атмосферного давления 1944 года. Об этом в телеграм-канале сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

В полночь 15 сентября атмосферное давление в столице понизилось до 101,5 гектопаскаля — или 758,9 миллиметра ртутного столба. Такие показатели зафиксировал Гидрометцентр России на ВДНХ.

Одновременно с этим на Землю обрушилась магнитная буря. Ар-индекс — показатель геомагнитной активности — достиг 105. В последний раз столь сильная магнитная буря наблюдалась в начале июня.

Ранее синоптики обещали, что с 15 сентября в России начнется метеорологическая осень. Наиболее сильное ухудшение погоды ожидается 20–21 сентября: североатлантический циклон принесет ливни (до 22 миллиметров осадков), штормовой ветер и похолодание до 11–16 градусов тепла. В воскресенье температура опустится до плюс 7–14 градусов.

