В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года

14 сентября в Москве был повторен рекорд максимального атмосферного давления 1944 года. Об этом в телеграм-канале сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
В полночь 15 сентября атмосферное давление в столице понизилось до 101,5 гектопаскаля — или 758,9 миллиметра ртутного столба. Такие показатели зафиксировал Гидрометцентр России на ВДНХ.
Одновременно с этим на Землю обрушилась магнитная буря. Ар-индекс — показатель геомагнитной активности — достиг 105. В последний раз столь сильная магнитная буря наблюдалась в начале июня.
Ранее синоптики обещали, что с 15 сентября в России начнется метеорологическая осень. Наиболее сильное ухудшение погоды ожидается 20–21 сентября: североатлантический циклон принесет ливни (до 22 миллиметров осадков), штормовой ветер и похолодание до 11–16 градусов тепла. В воскресенье температура опустится до плюс 7–14 градусов.