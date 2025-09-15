В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года

Ранее синоптики обещали, что с 15 сентября в России начнется метеорологическая осень. Наиболее сильное ухудшение погоды ожидается 20–21 сентября: североатлантический циклон принесет ливни (до 22 миллиметров осадков), штормовой ветер и похолодание до 11–16 градусов тепла. В воскресенье температура опустится до плюс 7–14 градусов.