Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом

Артистка подчеркнула, что анимационный фильм реалистично показывает процесс взросления. «Ты просто вспоминаешь время, когда в твоем наборе красок появились более темные тона. Это часть взросления, но это жестоко», — добавила она. Поп-звезда добавила, что, когда у нее появятся дети, она обязательно заставит их посмотреть эту ленту.