Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом

Фото: Pixar Animation Studios

Селена Гомес в подкасте «Good Hang with Amy Poehler» призналась в любви к анимационным фильмам Pixar. Особенно ей нравится «Головоломка».

Певица также похвалила сиквел франшизы, который вышел в июне 2024 года. «Я смотрела мультфильм с сестрой и не могла сдержать слез, потому что он очень правдивый», — сказала Гомес.

Артистка подчеркнула, что анимационный фильм реалистично показывает процесс взросления. «Ты просто вспоминаешь время, когда в твоем наборе красок появились более темные тона. Это часть взросления, но это жестоко», — добавила она. Поп-звезда добавила, что, когда у нее появятся дети, она обязательно заставит их посмотреть эту ленту.

«Головоломка» впервые вышла и успешно показала себя в прокате в 2015 году. Сиквел появился спустя почти 10 лет, в 2024-м, и стал самым кассовым мультфильмом в истории, пока в феврале 2025-го его не обогнал китайский мульт «Нэчжа-2».

В марте сценаристка Дейв Холстейн сообщила о работе над третьей частью мультфильма — «Головоломкой-3». Соавтор сценария допустила, что в новом фильме главная героиня Райли вступит в следующую главу жизни. Отдельное внимание Холстейн хочет уделить Радости и ее изменениям с возрастом.

