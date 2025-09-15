Кофе ухудшает качество донорской крови

Кофеин делает эритроциты более хрупкими и снижает эффективность переливания крови, особенно для тяжелобольных и новорожденных. Это показало исследование ученых из Университета Колорадо Аншутц. О результатах написали на сайте научного центра.
Профессор биохимии и один из авторов исследования Анджело Д’Алессандро пояснил: «Мы давно понимаем влияние кофеина на мозг и центральную нервную систему, но это первое масштабное исследование, демонстрирующее его воздействие на биологию эритроцитов. Эти данные позволяют предположить, что такая обыденная вещь, как утренняя чашка кофе, может иметь важные последствия для качества хранящейся крови и того, насколько хорошо она работает при переливании пациентам».
Ученые проанализировали образцы крови более 13 тыс. доноров. Они измерили уровень кофеина и проверили, как он влияет на метаболизм эритроцитов и результаты переливания. Затем для повторного исследования отобрали 643 донора с очень высокой или очень низкой хрупкостью эритроцитов. Их попросили сдать кровь еще раз — через 10, 23 и 42 дня.
Кофе снижает уровень ключевых энергетических молекул — АТФ и 2,3-БФГ, необходимых эритроцитам для выживания и переноса кислорода. В результате кровь от любителей кофе легче разрушается и хуже снабжает ткани рецепиента кислородом.
Риск возрастает у доноров с генетическими особенностями — носителей гена ADORA2b. Кофеин блокирует этот рецептор, лишая эритроциты защиты, и одновременно подавляет работу фермента-антиоксиданта G6PD. Это двойное воздействие значительно снижает качество крови.
Д’Алессандро рассказал: «Учитывая короткий период полураспада кофеина, временные изменения в диете во время сдачи крови могут смягчить его негативное влияние». Выводы соотносятся с рекомендациями для доноров крови в некоторых европейских странах: в инструкциях рекомендуется ограничить потребление кофеина перед сдачей.
