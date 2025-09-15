Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»

Лоу исполнил роль Джейка Фридкена, владельца успешного нью-йоркского ресторана «Черный кролик». Когда его брат Винс (Бейтман) неожиданно возвращается в бизнес, за ним приходят и неприятности: вскрываются старые раны, разрушается доверие, а опасные враги угрожают разрушить все, что построили братья. В синопсисе проект описывается как «стремительный триллер и одновременно исследование о том, как нерушимая связь между двумя братьями может разрушить их мир и все вокруг».