Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»

Фото: Netflix Studios

Netflix в честь прошедшей церемонии «Эмми» выпустил новый ролик, посвященный сериалу «Черный кролик». Главные роли в нем сыграли Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. На американском стриминге триллер появится 18 сентября, в нем будет восемь серий.

Лоу исполнил роль Джейка Фридкена, владельца успешного нью-йоркского ресторана «Черный кролик». Когда его брат Винс (Бейтман) неожиданно возвращается в бизнес, за ним приходят и неприятности: вскрываются старые раны, разрушается доверие, а опасные враги угрожают разрушить все, что построили братья. В синопсисе проект описывается как «стремительный триллер и одновременно исследование о том, как нерушимая связь между двумя братьями может разрушить их мир и все вокруг». 

Видео: Netflix

В шоу также снялись Клеопатра Колман, Амака Окафор, Шопе Дирису, Трой Коцур, Эбби Ли, Крис Кой, Дагмара Доминьчик, Одесса Янг и Робин де Хесус. Над проектом в качестве режиссеров работали Бейтман, Бен Семанофф, Джастин Курцел и Лора Линни. Создателями сериала выступили Кейт Сасман («Тайный орден») и Зак Бейлин («Король Ричард»).

77-я церемония вручения премии «Эмми» состоялась 14 сентября в  Лос-Анджелесе. Лидером по числу наград стал сериал «Киностудия»: проект победил в 13 номинациях. Шоу в том числе получило награду за «Лучший комедийный сериал». В категории «Лучший мини-сериал или антология» победила драма «Переходный возраст». 

