В благодарственной речи Лоуэр придерживалась традиционной структуры. Актриса сказала: «Прежде всего уже большая честь для меня — даже быть упомянутой в одном ряду с такой невероятной группой артистов. Ого! Я разделяю эту награду со своим героическим актерским составом и съемочной группой, чья работа катализирует мою». Она поблагодарила родственников и друзей — но на оборотной стороне бумажки с речью значилось «Выпустите меня».