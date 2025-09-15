На 77-й церемонии вручения премии «Эмми» американку Бритт Лоуэр провозгласили лучшей актрисой драматического сериала. Она получила статуэтку за роль в хите Apple TV+ «Разделение» — и в своей торжественной речи оставила пасхалку к шоу.
В благодарственной речи Лоуэр придерживалась традиционной структуры. Актриса сказала: «Прежде всего уже большая честь для меня — даже быть упомянутой в одном ряду с такой невероятной группой артистов. Ого! Я разделяю эту награду со своим героическим актерским составом и съемочной группой, чья работа катализирует мою». Она поблагодарила родственников и друзей — но на оборотной стороне бумажки с речью значилось «Выпустите меня».
По сюжету «Разделения» сотрудники корпорации Lumon Industries проходят через операцию расщепления сознания на две половины — рабочую и личную. Офисная личность, так называемая интра (innie), не знает, что делает по вечерам и выходным внерабочая экстра (outie), и наоборот.
Во внешнем мире героиня Бритт Лоуэр — Хелена Иган, дочь Джейма Игана, генерального директора Lumon Industries. Ее интра и экстра вступают в прямой конфликт и хотят занять место друг друга. Записку «Выпустите меня» будто бы втайне написала на бумаге ее «рабочая» сторона — Хелли Р.
В августе стало известно, что Бен Стиллер не станет режиссировать эпизоды третьего сезона сериала «Разделение». Он будет занят на съемках другого проекта — фильма о летчике времен Второй мировой войны. Кто заменит Стиллера в режиссерском кресле «Разделения», пока неизвестно.