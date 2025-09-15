Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO

Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров
Испания приостановила выдачу виз для россиян
Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров
В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные
Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют The Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина

Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO

Фото: @OkDebate6649

Пользователь реддита по имени Чой с нуля собрал компьютер из конструктора LEGO. В комплект вошли корпус для системного блока, OLED-монитор и механическая клавиатура.

На изобретение Чоя побудила случайная покупка. Он добавил LEGO в корзину, чтобы достичь минимальной суммы заказа и получить на него скидку в интернет-магазине.

Для сборки использовался монитор с 1080p OLED-панелью, заказанной на AliExpress, и механическая клавиатура. Вместе они образуют устройство, напоминающее Apple II, к которому снизу можно пристыковать корпус компьютера.

1/6
2/6
3/6
@OkDebate6649
4/6
5/6
6/6

Творческий проект Чоя вышел за грани создания компьютера: позже мужчина построил настольные часы, работающие на базе старого iPhone 6, аудиодеку в виде винтажного радио и мышь. Последнюю он собрал из того же конструктора, что и компьютер.

Габриэль Уолл из Новой Зеландии помогла попасть LEGO в Книгу рекордов Гиннесса: она пробежала 100 метров босиком по деталям конструктора всего за 24,75 секунды. На изготовление трассы ушло 300 килограмм деталей. В качестве подготовки Уолл тренировалась шире ставить ноги при беге — это помогло ей сохранить равновесие на дороге из кубиков.

Расскажите друзьям
Теги:
Apple