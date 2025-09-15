Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO

Пользователь реддита по имени Чой с нуля собрал компьютер из конструктора LEGO. В комплект вошли корпус для системного блока, OLED-монитор и механическая клавиатура.
На изобретение Чоя побудила случайная покупка. Он добавил LEGO в корзину, чтобы достичь минимальной суммы заказа и получить на него скидку в интернет-магазине.
Для сборки использовался монитор с 1080p OLED-панелью, заказанной на AliExpress, и механическая клавиатура. Вместе они образуют устройство, напоминающее Apple II, к которому снизу можно пристыковать корпус компьютера.
Творческий проект Чоя вышел за грани создания компьютера: позже мужчина построил настольные часы, работающие на базе старого iPhone 6, аудиодеку в виде винтажного радио и мышь. Последнюю он собрал из того же конструктора, что и компьютер.
