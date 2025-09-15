Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов

Фото: Igor Omilaev/Unsplash

Киборги начнут появляться в конце 2030-х годов, сказал в интервью с РИА «Новости» президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Он отметил, что для этого необходимо широкое внедрение сетей 5G и 6G. «Это позволит создать суперкомпьютерные центры, которые необходимы для обучения автономных роботов», — пояснил Красников.

Человек сможет вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее, добавил ученый. По его словам, робототехника станет более человекоподобной и эмпатичной, поэтому будет очень сложно отличать человека от киборга.

Недавно в Китае создали первую в мире пчелу-киборга с контроллером мозга. Устройство весит всего 74 миллиграмма.

Прибор крепится на спину насекомого и вводит в его мозг три микроскопические иглы, которые передают электрические сигналы. Они заставляют пчелу выполнять команды: поворачивать влево или вправо, лететь вперед или назад.

