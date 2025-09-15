Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»

Фото: 20th Century Fox

Кинокомпания 20th Century Fox представила трейлер байопика «Спрингстин: Избавь меня от небытия» во время церемонии вручения премии «Эмми». Премьера запланирована на 24 октября.

В центре сюжета — создание культового альбома Брюса Спрингстина «Nebraska». Эта минималистическая, акустическая и экзистенциальная пластинка стала одной из самых важных в карьере музыканта.

Видео: 20th Century Fox

Режиссером картины выступил Скотт Купер, ранее работавший над криминальной драмой «Черная месса» с Джонни Деппом и вестерном «Недруги» с Кристианом Бейлом. Роль Спрингстина исполнила звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт, а менеджера певца Джона Ландау сыграл Джереми Стронг, известный по роли Кендалла Роя в сериале «Наследники».

Купер так прокомментировал свой проект: «„Nebraska“ — это тот момент, когда Брюс выбрал правду вместо ожиданий — выбор, который до сих пор отзывается во всем, что он написал с тех пор. На том перекрестке он мог бы погнаться за ярким светом и ревом арен, но вместо этого он обратился внутрь себя, вооруженный лишь тишиной, четырехканальным магнитофоном и мужеством посмотреть правде в глаза. То, что он доверил мне рассказать эту историю — самую уязвимую главу его жизни, — величайшая честь, которая была у меня как у режиссера».

О работе над байопиком Брюс Спрингстин рассказал в июне. По словам артиста, съемки стали для него непростым опытом. В дни, когда снимали особенно тяжелые эпизоды его биографии, он предпочитал оставаться дома, чтобы не мешать актерам. Музыкант отметил, что получал удовольствие от процесса, когда все же приходил на площадку: «Джереми Аллен Уайт был очень, очень терпелив со мной в те дни. И это было просто весело».

