Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»

Купер так прокомментировал свой проект: «„Nebraska“ — это тот момент, когда Брюс выбрал правду вместо ожиданий — выбор, который до сих пор отзывается во всем, что он написал с тех пор. На том перекрестке он мог бы погнаться за ярким светом и ревом арен, но вместо этого он обратился внутрь себя, вооруженный лишь тишиной, четырехканальным магнитофоном и мужеством посмотреть правде в глаза. То, что он доверил мне рассказать эту историю — самую уязвимую главу его жизни, — величайшая честь, которая была у меня как у режиссера».