Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200

Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров
Испания приостановила выдачу виз для россиян
Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров
В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные
Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют The Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина

Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200

Иллюстрация: Netflix

Саундтрек к анимационному фильму Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» занял первое место среди альбомов в чарте Billboard 200, поднявшись в рейтинге после семи недель, проведенных на втором месте.

По данным Luminate, на прошлой неделе в США продажи альбома достигли отметки в 128 тыс. Выход пластинки на первое место последовал за ее переизданием в делюкс-версии, которое состоялось 5 сентября.

Саундтрек мультфильма обогнал альбом «Man’s Best Friend» Сабрины Карпентер. Это первый релиз с музыкой анимационного проекта на вершине Billboard 200 за три с половиной года: песни из мультфильма «Энканто» занимали эту позицию в начале 2022 года.

В августе трек «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в чарте Billboard Hot 100. По данным чарта, «Golden» собрал почти 32 млн официальных прослушиваний в первую неделю августа. Он ― девятая кей-поп-композиция, возглавившая Hot 100, и первая, исполненная женщинами.

