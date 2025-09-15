Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200

Саундтрек к анимационному фильму Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» занял первое место среди альбомов в чарте Billboard 200, поднявшись в рейтинге после семи недель, проведенных на втором месте.
По данным Luminate, на прошлой неделе в США продажи альбома достигли отметки в 128 тыс. Выход пластинки на первое место последовал за ее переизданием в делюкс-версии, которое состоялось 5 сентября.
Саундтрек мультфильма обогнал альбом «Man’s Best Friend» Сабрины Карпентер. Это первый релиз с музыкой анимационного проекта на вершине Billboard 200 за три с половиной года: песни из мультфильма «Энканто» занимали эту позицию в начале 2022 года.
В августе трек «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в чарте Billboard Hot 100. По данным чарта, «Golden» собрал почти 32 млн официальных прослушиваний в первую неделю августа. Он ― девятая кей-поп-композиция, возглавившая Hot 100, и первая, исполненная женщинами.