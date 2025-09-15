Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200

Саундтрек мультфильма обогнал альбом «Man’s Best Friend» Сабрины Карпентер. Это первый релиз с музыкой анимационного проекта на вершине Billboard 200 за три с половиной года: песни из мультфильма «Энканто» занимали эту позицию в начале 2022 года.