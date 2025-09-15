Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов

В Лос-Анджелесе выставили на продажу комплекс из трех домов, принадлежащих американскому режиссеру Дэвиду Линчу. Он проживал там в течение 35 лет и создал в нем такие фильмы, как «Малхолланд-драйв» и «Шоссе в никуда».
Здания, расположенные по адресам 7017, 7029 и 7035 Senalda Road, продаются за 15 млн долларов. Основной корпус спроектировали в 1963 году, а остальные участки режиссер выкупил позже. В них расположилась штаб-квартира его кинокомпании Asymmetrical Productions и собственная монтажная и кинозал. Именно личная студия стала домом Мэдисона из «Шоссе в никуда».
Интерьер во всех зданиях минималистичный и геометричный, используются неожиданные сочетания цветов. В доме есть панорамное окно на холм и камин. По запросу Линча на территории также возвели бассейн и двухэтажный гостевой дом.
Более 400 личных вещей постановщика выставили на продажу в июне — тогда в Калифорнии и онлайн прошел аукцион The David Lynch Collection. На нем можно было приобрести режиссерское кресло, эспрессо-машину, музыкальные инструменты, предметы мебели, приборы из домашней мастерской и другие вещи Линча. Например, сценарий незавершенного фильма режиссера «Ронни Ракета: Абсурдная тайна странных сил существования» («Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence») в итоге продали за 150 тыс. долларов, 35-миллиметровую пленку «Головы-ластика» 1977 года — за 40 тыс. долларов.
Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. Летом 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Дочь Дэвида Линча, Дженнифер Линч, в апреле опубликовала фото с текстом его эпитафии. На плите размещена фраза «Night Blooming Jasmine» («Ночной цветущий жасмин»). Что она означает, Дженнифер Линч не рассказала.