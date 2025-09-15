Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов

Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров
Испания приостановила выдачу виз для россиян
Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров
В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные
Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют The Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина

Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов

В Лос-Анджелесе выставили на продажу комплекс из трех домов, принадлежащих американскому режиссеру Дэвиду Линчу. Он проживал там в течение 35 лет и создал в нем такие фильмы, как «Малхолланд-драйв» и «Шоссе в никуда».

Здания, расположенные по адресам 7017, 7029 и 7035 Senalda Road, продаются за 15 млн долларов. Основной корпус спроектировали в 1963 году, а остальные участки режиссер выкупил позже. В них расположилась штаб-квартира его кинокомпании Asymmetrical Productions и собственная монтажная и кинозал. Именно личная студия стала домом Мэдисона из «Шоссе в никуда». 

Интерьер во всех зданиях минималистичный и геометричный, используются неожиданные сочетания цветов. В доме есть панорамное окно на холм и камин. По запросу Линча на территории также возвели бассейн и двухэтажный гостевой дом.

Более 400 личных вещей постановщика выставили на продажу в июне — тогда в Калифорнии и онлайн прошел аукцион The David Lynch Collection. На нем можно было приобрести режиссерское кресло, эспрессо-машину, музыкальные инструменты, предметы мебели, приборы из домашней мастерской и другие вещи Линча. Например, сценарий незавершенного фильма режиссера «Ронни Ракета: Абсурдная тайна странных сил существования» («Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence») в итоге продали за 150 тыс. долларов, 35-миллиметровую пленку «Головы-ластика» 1977 года — за 40 тыс. долларов.

Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. Летом 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Дочь Дэвида Линча, Дженнифер Линч, в апреле опубликовала фото с текстом его эпитафии. На плите размещена фраза «Night Blooming Jasmine» («Ночной цветущий жасмин»). Что она означает, Дженнифер Линч не рассказала.

