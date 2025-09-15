Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов

Более 400 личных вещей постановщика выставили на продажу в июне — тогда в Калифорнии и онлайн прошел аукцион The David Lynch Collection. На нем можно было приобрести режиссерское кресло, эспрессо-машину, музыкальные инструменты, предметы мебели, приборы из домашней мастерской и другие вещи Линча. Например, сценарий незавершенного фильма режиссера «Ронни Ракета: Абсурдная тайна странных сил существования» («Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence») в итоге продали за 150 тыс. долларов, 35-миллиметровую пленку «Головы-ластика» 1977 года — за 40 тыс. долларов.