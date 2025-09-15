Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
В Лос-Анджелесе состоялась 7-я церемония вручения премии «Эмми»

Фото: Kevin Winter/Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств, пишет Variety.

Лидером по числу наград стал сериал «Киностудия»: проект победил в 13 номинациях. Шоу в том числе получило награду за «Лучший комедийный сериал».

В категории «Лучший мини-сериал или антология» победила драма «Переходный возраст». 15-летнего актера Оуэан Купера наградили как лучшего актера второго плана в мини-сериале. Он стал самым молодым лауреатом в истории премии. Сам сериал получил в общей сложности восемь наград.

«Пингвин» получил девять статуэток, «Разделение» — восемь. «Больница Питт» назван «Лучшим драматическим сериалом». Ноа Уайл сыграл лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Бритт Лоуэр — лучшая актриса драматического сериала («Разделение»).

Расширенный список триумфаторов:

• Лучший драматический сериал — «Больница Питт»;

• Лучший актер драматического сериала — Ноа Уайли («Больница Питт»);

• Лучшая актриса драматического сериала — Бритт Лоуэр («Разделение»);

• Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Трэмелл Тиллман («Разделение»);

• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Эрин Доэрти («Переходный возраст»);

• Лучший комедийный сериал — «Киностудия»;

• Лучший актер в комедийном сериале — Сет Роген («Киностудия»);

• Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт («Хитрости»);

• Лучший актер второго плана комедийного сериала — – Джефф Хиллер («Кто‑то где‑то»);

• Лучшая актриса второго плана комедийного сериала — Ханна Айнбайндер («Хитрости»);

• Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»;

• Лучшая актриса мини-сериала — Кристин Милиоти («Пингвин»);

• Лучший актер мини-сериала — Стивен Грэм («Переходный возраст»);

• Лучший актер второго плана мини-сериала — Оуэн Купер («Переходный возраст»);

• Лучшая актриса второго плана мини-сериала — Эрин Доэрти («Переходный возраст»);

• Лучшая режиссура драматического сериала — Адам Рэндолл («Медленные лошади»);

• Лучший сценарий в драматическом сериале — Дэн Гилрой («Андор»);

• Лучшая режиссура мини-сериала — Филип Барантини («Переходный возраст»);

• Лучшее ток-шоу — «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» (The Late Show with Stephen Colbert).

• Лучшая режиссура комедийного сериала — Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»);

• Лучший сценарий в комедийном сериале — «Киностудия».

