На аукцион выставят письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына

На аукционе Bonhams’ Unplugged & Unforgettable Music Auction, который откроется 16 сентября, выставят уникальное письмо Фрэнка Синатры 1964 года.
В нем певец рассуждает о похищении своего сына, 19-летнего Фрэнка-младшего, в 1963 году. Организаторы оценивают лот в сумму до 30 тыс. долларов. Письмо, состоящее из шести страниц, было адресовано тюремному священнику Роджеру Шмиту.
Он попросил артиста простить похитителей, однако Синатра резко осудил не только сам факт преступления, но и заявления адвокатов о том, что якобы похищение было инсценировкой. По словам певца, подобные слухи нанесли сыну серьезный ущерб и продолжали негативно влиять на его жизнь и карьеру.
В 1963 году два мелких преступника, Барри Кинан и Джо Амслер, похитили Фрэнка-младшего, сына певца от первого брака с Нэнси Барбато. При содействии ФБР Синатра выплатил выкуп в размере 240 тыс. долларов, чтобы вернуть сына домой.
В то время адвокаты похитителей утверждали, что Фрэнк-младший, скончавшийся в 2016 году в возрасте 72 лет, сам инсценировал похищение ради популярности.
Продавцом письма выступает сын мужчины, который в то время отбывал наказание в той же тюрьме. Его отец помогал священнику Шмиту, а тот подарил ему письмо. С тех пор документ находился в семье.