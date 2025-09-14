На аукцион выставят письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына

Он попросил артиста простить похитителей, однако Синатра резко осудил не только сам факт преступления, но и заявления адвокатов о том, что якобы похищение было инсценировкой. По словам певца, подобные слухи нанесли сыну серьезный ущерб и продолжали негативно влиять на его жизнь и карьеру.