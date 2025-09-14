На аукцион выставят письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына

Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров
Испания приостановила выдачу виз для россиян
Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров
В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные
Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют The Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина
Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли
Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти
Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в парке Горького от шума и стресса

На аукцион выставят письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына

Фото: Bettmann/Getty Images

На аукционе Bonhams’ Unplugged & Unforgettable Music Auction, который откроется 16 сентября, выставят уникальное письмо Фрэнка Синатры 1964 года.

В нем певец рассуждает о похищении своего сына, 19-летнего Фрэнка-младшего, в 1963 году. Организаторы оценивают лот в сумму до 30 тыс. долларов. Письмо, состоящее из шести страниц, было адресовано тюремному священнику Роджеру Шмиту.

Он попросил артиста простить похитителей, однако Синатра резко осудил не только сам факт преступления, но и заявления адвокатов о том, что якобы похищение было инсценировкой. По словам певца, подобные слухи нанесли сыну серьезный ущерб и продолжали негативно влиять на его жизнь и карьеру.

© Фото: Courtesy of Bonhams

В 1963 году два мелких преступника, Барри Кинан и Джо Амслер, похитили Фрэнка-младшего, сына певца от первого брака с Нэнси Барбато. При содействии ФБР Синатра выплатил выкуп в размере 240 тыс. долларов, чтобы вернуть сына домой.

В то время адвокаты похитителей утверждали, что Фрэнк-младший, скончавшийся в 2016 году в возрасте 72 лет, сам инсценировал похищение ради популярности.

Продавцом письма выступает сын мужчины, который в то время отбывал наказание в той же тюрьме. Его отец помогал священнику Шмиту, а тот подарил ему письмо. С тех пор документ находился в семье.

Расскажите друзьям
Теги:
ФБР