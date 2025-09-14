Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни

В Минпромторге заявили, что в России русская кухня почти исчезла из сферы общепита.
Согласно методическим рекомендациям ведомства по подготовке Всероссийского фестиваля русской кухни, менее 1% заведений питания в стране позиционируют себя как рестораны русской или национальной кухни.
В документе отмечается, что в России работает более 200 тыс. предприятий общепита, и подавляющее большинство (более 99%) ориентируются на европейские или смешанные форматы.
По оценке министерства, вытеснение русской кухни иностранными направлениями демонстрирует «высокую степень внешнего культурного влияния» и «формирует у россиян идентичность через чужие гастрономические традиции».
В качестве меры ведомство предложило проведение фестиваля русской кухни, цель которого — повысить узнаваемость русской кухни и стимулировать интерес к национальным рецептам.