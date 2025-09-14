«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто

На 50-м кинофестивале в Торонто объявили победителей. Об этом сообщает Deadline.
Главную награду People’s Choice Award получил фильм «Хамнет» Хлои Чжао. Второе место занял «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, а третье — триквел «Достать ножи» Райана Джонсона.
«Хамнет» рассказывает о самых темных временах в судьбе английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира и его супруги. В 1596 году пара потеряла 11-летнего сына Хамнета. Главные роли в картине исполнили Пол Мескал («Солнце мое») и Джесси Бакли («Чернобыль»).
Эта премия, вручаемая с 1978 года по итогам зрительского голосования, считается важным индикатором будущих побед на «Оскаре». В разные годы ее лауреатами становились «Земля кочевников», «Зеленая книга», «12 лет рабства», «Король говорит!» и «Миллионер из трущоб», которые затем получили главный «Оскар».
Финалисты 2024 года — «Эмилия Перес» и «Анора» — собрали вместе 19 номинаций на «Оскар», при этом «Анора» одержала победу в категории «Лучший фильм».