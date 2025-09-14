В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров

Фото: Amazon

Айс Кьюб в интервью Каю Сенату рассказал, как проходили съемки новой экранизации «Войны миров», которую спродюсировал Тимур Бекмамбетов. По словам исполнителя главной роли, картина в формате скринлайф была снята за 15 дней в разгар пандемии. Причем сцены с Айс Кьюбом записывались без режиссера и других актеров. 

«[„Война миров“] — это фильм, который я снимал в 2020 году во время пандемии. Мы сняли его за 15 дней, и это было в разгар пандемии. Режиссера там не было. Других актеров там не было. Это был единственный способ, которым мы могли реально снять фильм», ― передает слова актера Variety. 

Айс Кьюб пояснил, что картина вышла на экраны лишь через пять лет, поскольку сперва его снимала Universal, а затем компания продала права Amazon. Задержка также была связана с необходимостью собрать остальные кадры, кроме его сцен.

«Все кадры — это настоящие записи с камер наблюдения со всего мира, — добавил Кьюб. — Им пришлось все это собрать и смонтировать».

Новая «Война миров» вышла на Amazon 30 июля и в первую неделю стала самым просматриваемым контентом на платформе в 30 странах, включая США. Однако критикам фильм пришелся не по душе ― на Rotten Tomatoes он получил рейтинг 4% на основе 48 рецензий и попал в список худших картин всех времен.

«Война миров» ― вольная киноадаптация одноименного романа Герберта Уэллса. Действие в ленте перенесли в наши дни. Айс Кьюб сыграл в ней аналитика по компьютерной безопасности Уильяма Рэдфорда, который оказался в центре глобальной катастрофы после вторжения пришельцев на Землю. С ним на экране появились Ева Лонгория, Имэн Бенсон, Генри Хантер Холл, Кларк Грегг и Девон Бостик. Режиссером выступил Рич Ли, продюсером - Тимур Бекмамбетов.

