Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров

«[„Война миров“] — это фильм, который я снимал в 2020 году во время пандемии. Мы сняли его за 15 дней, и это было в разгар пандемии. Режиссера там не было. Других актеров там не было. Это был единственный способ, которым мы могли реально снять фильм», ― передает слова актера Variety.