В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов

В России могут вырасти цены на пиво и сидр иностранных брендов из‑за повышения пошлин. Об этом сообщает «Коммерсант».
С 19 сентября в России вступит в силу решение правительства об увеличении пошлин на ввоз пива и сидра из недружественных стран. Согласно постановлению, тариф на пиво возрастет с 1 евро до 1,5 за литр, а на сидр (включая грушевый) — с 22,5% до 30%.
Новые правила будут действовать до конца года. С января 2025-го пошлина на пиво уже была повышена в десять раз — с 0,1 евро до 1 за литр. При этом, как отмечают эксперты, нынешнее решение оказалось неожиданным для отрасли.
По словам независимого аналитика алкогольного рынка Алексея Небольсина, повышение тарифа сократит объем импортных поставок и окажет поддержку российским производителям. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский уточнил, что доля зарубежного пива в продажах не превышает 4%, поэтому серьезного пополнения бюджета ожидать не стоит. После нового повышения, по его прогнозам, доля импорта упадет ниже 3%.
По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе–августе 2025 года в России было произведено 633,1 млн декалитров напитков брожения (+1,1% к прошлому году). Рост показали пивные напитки (+5,8%), сидр (+10,3%) и медовуха (+10,7%). Снижение зафиксировано только у крепкого пива (–5,1%) и пуаре (–9,1%).