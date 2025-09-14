В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов

С 19 сентября в России вступит в силу решение правительства об увеличении пошлин на ввоз пива и сидра из недружественных стран. Согласно постановлению, тариф на пиво возрастет с 1 евро до 1,5 за литр, а на сидр (включая грушевый) — с 22,5% до 30%.