The International 2026 пройдет в Шанхае

В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров
Испания приостановила выдачу виз для россиян
Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров
В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные
Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют The Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина
Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли
Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти
Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в парке Горького от шума и стресса
Появился новый трейлер «Зомби Marvel»
В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч

The International 2026 пройдет в Шанхае

Фото: Valve

Перед финалом The International 2025 глава Valve Гейб Ньюэлл объявил, что в следующем году чемпионат мира по Dota 2 пройдет в Шанхае.

Чемпионат пройдет в августе. «Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех зрителей в Германии, которые помогли нам сделать этот The International захватывающим. Я хотел бы сделать маленький анонс, прежде чем мы узнаем новых чемпионов.

Мы все разделяем нашу любовь к игре с мировым сообществом. И я рад объявить, что в следующем году The International вернется в одно из предыдущих мест проведения», — сказал Ньюэлл.

Для Шанхая это будет второй The International. В 2019 году именно здесь OG обыграла Team Liquid в финале со счетом 3:1.

С 15 сентября граждане России с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без визы на срок до 30 дней. По новым правилам разрешены поездки с туристическими, деловыми и частными целями, а также визиты к друзьям и родственникам.

