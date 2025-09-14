The International 2026 пройдет в Шанхае

Перед финалом The International 2025 глава Valve Гейб Ньюэлл объявил, что в следующем году чемпионат мира по Dota 2 пройдет в Шанхае.
Чемпионат пройдет в августе. «Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех зрителей в Германии, которые помогли нам сделать этот The International захватывающим. Я хотел бы сделать маленький анонс, прежде чем мы узнаем новых чемпионов.
Мы все разделяем нашу любовь к игре с мировым сообществом. И я рад объявить, что в следующем году The International вернется в одно из предыдущих мест проведения», — сказал Ньюэлл.
Для Шанхая это будет второй The International. В 2019 году именно здесь OG обыграла Team Liquid в финале со счетом 3:1.
