Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров

Руководитель исследования Феликс Хол позже пояснил, что алкоголь сам по себе не привлекает комаров. Дело в том, что он меняет запах человека, его температуру и движения. А на переполненном фестивале эти изменения особенно заметны. «Люди, выпившие алкоголь, еще и ведут себя иначе», — отметил он.