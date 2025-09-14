Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров

Ученые из Университета Радбауд в Нидерландах решили выяснить, почему одни люди привлекают комаров гораздо больше, чем другие. Для этого исследователи создали временную лабораторию на музыкальном фестивале Лоулендс.
Участниками эксперимента стали 455 посетителей феста. Они заполнили анонимную анкету о гигиене, питании и поведении на фестивале, включая употребление алкоголя и секс. Затем добровольцы засовывали руку в специальную установку, полную комаров. Самки комаров рода Anopheles могли выбрать между рукой участника и кормушкой с сахаром. Кожу добровольцев защищала от укусов специальная сетка, пропускающая запах. Так что насекомые могли только сесть на руку, но не укусить.
Затем количество комаров, привлеченных запахом участника, сравнили с его ответами в анкете. Выяснилось, что комары явно предпочитали тех, кто пил пиво. Употребление пенного повышало шанс быть укушенным на 35%.
Руководитель исследования Феликс Хол позже пояснил, что алкоголь сам по себе не привлекает комаров. Дело в том, что он меняет запах человека, его температуру и движения. А на переполненном фестивале эти изменения особенно заметны. «Люди, выпившие алкоголь, еще и ведут себя иначе», — отметил он.
Еще один привлекающий насекомых фактор ― недавний секс. Он увеличивает количество укусов на 34%. При этом пропуск утреннего душа и использование солнцезащитного крема снижают привлекательность для комаров почти в два раза ― на 48%.
«Комары тянутся к тем, кто не пользуется солнцезащитой, пьет пиво и делит кровать с другими. Иными словами, им просто по вкусу гедонисты», ― отметили авторы исследования.
Ученые подчеркнули, что исследование проводилось в слабо контролируемых условиях, а выборка значительно смещена в сторону молодых активных людей, которые любят фестивали. Тем не менее, по данным авторов статьи, это крупнейшее исследование такого рода.