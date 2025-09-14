В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные

В центральных регионах России предстоящая неделя станет переходной к метеорологической осени. Об этом рассказал синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, уходящие выходные — последние по-настоящему теплые дни сентября. В начале недели сохранится влияние антициклона: ночью +7…+10 градусов Цельсия, днем до +22.
Со среды увеличится облачность, а в западных районах Подмосковья пройдут первые за почти три недели дожди. Главное ухудшение погоды ожидается 20–21 сентября: североатлантический циклон принесет ливни (до 22 мм осадков), штормовой ветер и похолодание до +11…+16 градусов.
В воскресенье температура опустится до +7…+14 градусов. Тишковец отметил, что осень в этом году задерживается примерно на 16 дней относительно календаря, но устойчиво осенняя погода установится в последние числа сентября.