Фаррелл Уильямс стал хедлайнером первого поп-концерта в Ватикане

На площади Святого Петра в Ватикане прошел первый крупный поп-концерт ― «Grace for the World». Его хедлайнером стал Фаррелл Уильямс, который также был одним из режиссеров шоу. Американский рэпер призвал к солидарности, единству и благодати для всего человечества.