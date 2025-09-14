Фаррелл Уильямс стал хедлайнером первого поп-концерта в Ватикане

На площади Святого Петра в Ватикане прошел первый крупный поп-концерт ― «Grace for the World». Его хедлайнером стал Фаррелл Уильямс, который также был одним из режиссеров шоу. Американский рэпер призвал к солидарности, единству и благодати для всего человечества.
На сцене также выступили итальянский тенор Андреа Бочелли, Джон Ледженд, Тедди Свимс и Кароль Джи. Отельным событием стало неожиданное возвращение хип-хоп-дуэта Clipse — братьев Джина и Терренса Торнтонов (No Malice и Pusha T).
Музыкальные выступления сопровождало шоу дронов. 3500 светящихся беспилотников образовали в небе портрет скончавшегося недавно папы римского Франциска, голубя мира и руки из картины «Сотворение Адама» Микеланджело.
Шоу Grace for the World стало кульминацией третьей «Всемирной встречи за братство народов». На ней религиозные деятели, политики и ученые обсуждали темы мира, климата, справедливости, миграции и образования.
В дискуссиях об искусственном интеллекте участвовал фронтмен группы BlackEyed Peas, рэпер Will.i.am. Музыкант занимается ИИ с 2012 года и сейчас возглавляет технологическую компанию FYI.AI.
Он назвал событие в Ватикане «безопасной площадкой» для мозгового штурма по ИИ. По его мнению, правительства должны идти в ногу со временем и регулировать отрасль, чтобы обезопасить общество, а не чтобы тормозить прогресс.