Испания приостановила выдачу виз для россиян

Генеральное консульство Испании в Москве временно перестало принимать документы на оформление виз. В визовом центре BLS сообщили, что это связано с техническими причинами, сроки возобновления работы пока неизвестны.
Испания, наряду с Францией и Италией, в 2024 году выдала россиянам больше всего шенгенских виз, увеличив их количество в среднем на 15% по сравнению с 2023-м. При этом уровень отказов в испанском консульстве составил 13%.
Тем временем посольство ФРГ в Москве заявило, что Германия изменила критерии выдачи виз гражданам России. Теперь российским заявителям без веских причин для поездки стоит готовиться к более длительному и тщательному рассмотрению документов.
При этом в посольстве подчеркнули, что визы продолжают выдавать тем, кто едет работать, учиться или на воссоединение семьи. В дипмиссии отметили, что решение связано с «повышенными рисками безопасности для ЕС» на фоне военных действий России против Украины.