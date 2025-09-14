Испания приостановила выдачу виз для россиян

В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов
Айс Кьюб сказал, что снял «Войну миров» за 15 дней в разгар пандемии, без режиссера и других актеров
Люди, которые пьют пиво, больше привлекают комаров
В центре России метеорологическая осень начнется в следующие выходные
Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют The Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина
Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли
Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти
Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в парке Горького от шума и стресса
Появился новый трейлер «Зомби Marvel»
В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч
В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко

Испания приостановила выдачу виз для россиян

Фото: willy wo/Unsplash
Обновлено сегодня в 13:52

В ТАСС заявили, что Германия ужесточила критерии выдачи виз россиянам еще в 2022 году. Агентство уточнило, что RTVI неверно интерпретировало информацию от посольства.

Генеральное консульство Испании в Москве временно перестало принимать документы на оформление виз. В визовом центре BLS сообщили, что это связано с техническими причинами, сроки возобновления работы пока неизвестны.

Испания, наряду с Францией и Италией, в 2024 году выдала россиянам больше всего шенгенских виз, увеличив их количество в среднем на 15% по сравнению с 2023-м. При этом уровень отказов в испанском консульстве составил 13%.

Тем временем посольство ФРГ в Москве заявило, что Германия изменила критерии выдачи виз гражданам России. Теперь российским заявителям без веских причин для поездки стоит готовиться к более длительному и тщательному рассмотрению документов.

При этом в посольстве подчеркнули, что визы продолжают выдавать тем, кто едет работать, учиться или на воссоединение семьи. В дипмиссии отметили, что решение связано с «повышенными рисками безопасности для ЕС» на фоне военных действий России против Украины.

