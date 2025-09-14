Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре

Microsoft напомнила пользователям, что поддержка Windows 10 завершится уже 14 октября 2025 года. В этот же день закончится расширенная поддержка Windows 10 2015 LTSB и Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015.
После этого компания прекратит выпуск обновлений безопасности, исправлений ошибок и техническую помощь, касающуюся стабильности или удобства работы системы.
«14 октября 2025 года Windows 10 версии 22H2 (Home, Pro, Enterprise, Education и IoT Enterprise) достигнет конца обслуживания. Октябрьское обновление безопасности станет последним для этих версий», — сообщили в Microsoft.
Пользователям предлагают перейти на Windows 11 (напрямую или через облачный сервис Windows 365), продлить жизнь Windows 10 с помощью программы Extended Security Updates (ESU) за 30 долларов в год.
Сегодня Windows 11 уже обогнала свою предшественницу. ОС пользуются 53% устройств против 42%.