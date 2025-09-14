Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках

Чемпионка Венгрии по фигурному катанию Эстер Сомбатхейи установила рекорд Гиннесса по прыжкам на скакалке на коньках. Фигуристка сделала 136 прыжков за одну минуту. Рекорд она установила на катке в городе Сан-Валли, штате Айдахо.
«Я хочу вдохновить других фигуристов и артистов мечтать масштабно и показать им, что все возможно, если мы достаточно смелы, чтобы попробовать, — сказала она. — Я хотела бы расширить мир ледовых шоу, добавив в них новый, зрелищный акробатический элемент».
Спортсменке удалось заметно превзойти предыдущий рекорд в 45 прыжков. 29-летняя Эстер Сомбатхейи — многократная чемпионка Венгрии по фигурному катанию среди юниоров и взрослых.
