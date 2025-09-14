Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках

Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют The Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина
Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли
Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти
Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в парке Горького от шума и стресса
Появился новый трейлер «Зомби Marvel»
В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч
В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко
Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников
Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе
Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет
Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу

Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках

Фото: @szombathelyi.eszter95

Чемпионка Венгрии по фигурному катанию Эстер Сомбатхейи установила рекорд Гиннесса по прыжкам на скакалке на коньках. Фигуристка сделала 136 прыжков за одну минуту. Рекорд она установила на катке в городе Сан-Валли, штате Айдахо. 

«Я хочу вдохновить других фигуристов и артистов мечтать масштабно и показать им, что все возможно, если мы достаточно смелы, чтобы попробовать, — сказала она. — Я хотела бы расширить мир ледовых шоу, добавив в них новый, зрелищный акробатический элемент».

Спортсменке удалось заметно превзойти предыдущий рекорд в 45 прыжков. 29-летняя Эстер Сомбатхейи — многократная чемпионка Венгрии по фигурному катанию среди юниоров и взрослых.

Недавно на фестивале в Мексике установили три рекорда Гиннесса. Там на сковороде диаметром 7,3 метра приготовили блюдо весом 2509 килограммов. Из него сделали 13 215 тако, которые подали гостям за 1 час.

