В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян

Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Венгерская фигуристка установила рекорд по прыжкам на скакалке на коньках
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил
В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют The Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина
Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли
Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти
Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в парке Горького от шума и стресса
Появился новый трейлер «Зомби Marvel»
В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч
В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко
Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников
Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе
Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет
Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу

В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян

Буэнос-Айрес. Фото: Andrea Leopardi/Unsplash

Власти Аргентины закрыли для иностранцев возможность упрощенного получения гражданства при рождении ребенка в стране. Об этом сообщил РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Теперь подать заявление на аргентинское гражданство сразу после рождения ребенка нельзя. Как и другим претендентам, родителям необходимо проживать в республике в течение двух лет (выезжать нельзя) и доказать, что у них законное постоянное место жительства в стране. 

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — пояснил дипломат.

По официальной статистике, в 2022–2023 годах в Аргентину приехали более 23 тыс. россиян. «Подавляющее большинство — исключительно ради паспорта, но многие в конечном итоге остались жить в стране», — отметил Виейра.

По его словам, приезжие «независимо от национальности» часто злоупотребляли общественными системами образования и здравоохранения: рожали детей в государственных больницах, получали образование в школах, а затем уезжали, чтобы не платить налоги. 

Ранее в Аргентине была одна из самых простых миграционных процедур. Россияне могут находиться в стране без виз не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Право на подачу заявления на гражданство появляется уже спустя два года проживания. Раньше у родителей детей, родившихся в Аргентине, была возможность пройти ускоренную процедуру: они могли получить паспорт, не дожидаясь истечения этих двух лет. 

Аргентинский паспорт дает безвизовый доступ примерно в 170 стран, включая ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию. Кроме того, его владельцам обычно без проблем выдают туристическую визу в США сразу на десять лет.

Расскажите друзьям