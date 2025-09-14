В Аргентине закрыли возможность «родильного туризма» для россиян

Власти Аргентины закрыли для иностранцев возможность упрощенного получения гражданства при рождении ребенка в стране. Об этом сообщил РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Теперь подать заявление на аргентинское гражданство сразу после рождения ребенка нельзя. Как и другим претендентам, родителям необходимо проживать в республике в течение двух лет (выезжать нельзя) и доказать, что у них законное постоянное место жительства в стране.
«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — пояснил дипломат.
По официальной статистике, в 2022–2023 годах в Аргентину приехали более 23 тыс. россиян. «Подавляющее большинство — исключительно ради паспорта, но многие в конечном итоге остались жить в стране», — отметил Виейра.
По его словам, приезжие «независимо от национальности» часто злоупотребляли общественными системами образования и здравоохранения: рожали детей в государственных больницах, получали образование в школах, а затем уезжали, чтобы не платить налоги.
Ранее в Аргентине была одна из самых простых миграционных процедур. Россияне могут находиться в стране без виз не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Право на подачу заявления на гражданство появляется уже спустя два года проживания. Раньше у родителей детей, родившихся в Аргентине, была возможность пройти ускоренную процедуру: они могли получить паспорт, не дожидаясь истечения этих двух лет.
Аргентинский паспорт дает безвизовый доступ примерно в 170 стран, включая ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию. Кроме того, его владельцам обычно без проблем выдают туристическую визу в США сразу на десять лет.