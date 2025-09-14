Microsoft завершит поддержку Windows 10 в октябре
Сиквел «Супербратьев Марио. Фильм» выйдет в апреле. Смотрим первый тизер!

На ютуб-канале студии Illumination появился первый тизер анимационного фильма «The Super Mario Galaxy Movie» ― продолжения «Супербратьев Марио. Фильм». Старт проката намечен на 3 апреля 2026 года.

В ролике Марио спит под деревом, а вдали виден замок принцессы Пич. Камера постепенно поднимается в космос, мелькают кадры с роющим землю кротом Монти, плывущими Чип-Чипами и Тоадами, суетящимися у замка.

Название картина позаимствовала у игры Super Mario Galaxy, вышедшей в 2007 году на Wii.

К озвучке вернется звездный состав из первого фильма ― Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Баузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек).

Мультфильм «Супербратья Марио. Фильм» вышел в апреле 2023 года. Он заработал в прокате 1,36 млрд долларов, став самой успешной киноадаптацией видеоигры. Среди самых кассовых анимационных лент он занимает пятое место, уступая «Нэчжа-2», «Головоломке-2», «Королю Льву» и «Холодному сердцу-2».

Картина рассказывает о двух сантехниках из Бруклина, Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное королевство. Там Марио вместе с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом должен спасти брата от злого короля черепах Купа — Баузера.

