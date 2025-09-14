Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил

Участникам нужно было вырыть могилу длиной 200 сантиметров, шириной 80 сантиметров и глубиной 160 за ограниченное время. В каждой команде было по два человека. Для победы важна не только скорость, но также точность размеров и эстетика выполненной работы. В этом году победила команда из венгерского города Хайдубёсёрмень, которая справилась чуть больше чем за полтора часа.