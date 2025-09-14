Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил

Фото: MTFE

В венгерском городе Сексард прошел восьмой международный чемпионат по рытью могил. Впервые в нем участвовали специалисты из России ― команда от Новосибирского крематория. Они заняли последнее место. 

«Условия соревнований сложные: тяжелый грунт, жаркая погода и высокий уровень конкуренции требуют демонстрации настоящего мастерства, силы и выносливости. Сибирская команда заняла почетное последнее место», ― сообщает «КП ― Новосибирск».

Участникам нужно было вырыть могилу длиной 200 сантиметров, шириной 80 сантиметров и глубиной 160 за ограниченное время. В каждой команде было по два человека. Для победы важна не только скорость, но также точность размеров и эстетика выполненной работы. В этом году победила команда из венгерского города Хайдубёсёрмень, которая справилась чуть больше чем за полтора часа. 

Чемпионат по копке могил MTFE Sírásó Verseny проводится в Венгрии с 2016 года (в 2020 и 2021 годах соревнование отменили из-за пандемии). Организатором выступает Венгерская ассоциация операторов и обслуживающих кладбища (MTFE). 

Цель конкурса ― повышение престижа профессии могильщика, привлечение молодежи к работе и демонстрация мастерства. Кроме того, организаторы хотят при помощи чемпионата отметить тяжелый труд могильщиков, который требует не только физической подготовки, но и моральной силы. 

В 2021 году российский чемпионат по компанию могил прошел в Новосибирске. На нем победила команда из Омска.

