У четвертого сезона «Ведьмака» появилась дата премьеры и первый тизер с Лиамом Хемсвортом

«После событий, изменивших континент в финале третьего сезона, Геральт, Йеннифэр и Цири оказываются разделены бушующей войной и множеством врагов. Их пути расходятся, цели становятся яснее, и на дороге они встречают неожиданных союзников, готовых идти с ними дальше. Если им удастся принять этих обретенных спутников как часть новой семьи, у них появится шанс выжить и воссоединиться — навсегда», ― говорится в синопсисе.