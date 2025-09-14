У четвертого сезона «Ведьмака» появилась дата премьеры и первый тизер с Лиамом Хемсвортом

Netflix представил первый тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак». В нем впервые показали Геральта в исполнении Лиама Хемсворта. В полутораминутном ролике он уничтожает призрачного упыря. Все восемь серий нового сезона выйдут на стриминговом сервисе 30 октября.
«После событий, изменивших континент в финале третьего сезона, Геральт, Йеннифэр и Цири оказываются разделены бушующей войной и множеством врагов. Их пути расходятся, цели становятся яснее, и на дороге они встречают неожиданных союзников, готовых идти с ними дальше. Если им удастся принять этих обретенных спутников как часть новой семьи, у них появится шанс выжить и воссоединиться — навсегда», ― говорится в синопсисе.
Четвертый сезон станет предпоследним: история завершится после пятого. Оставшиеся два сезона снимались подряд и охватят события трех романов Сапковского — «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера».
В новом сезоне к актерскому составу присоединился Лоренс Фишберн. Он сыграет Реджиса, опытного цирюльника-хирурга с загадочным прошлым, который присоединяется к путешествию Геральта. Хемсворт и Фишберн составят компанию Ане Чалотре, Фрейе Аллан и Джоуи Бейти.
В первых трех сезонах белокурого Геральта играл Генри Кэвилл, но в октябре 2022 года актер объявил, что покидает проект, а его место займет Лиам Хемсворт. Третий сезон, разделенный на две части и вышедший в июне и июле 2023 года, стал для Кэвилла последним в роли ведьмака.
«Мое путешествие в образе Геральта из Ривии было наполнено и монстрами, и приключениями, но, увы, я должен отложить свой медальон и мечи к четвертому сезону, — написал Кэвилл. — На мое место встанет великолепный мистер Лиам Хемсворт, который возьмет на себя роль Белого Волка».