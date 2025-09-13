В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»

По его словам, в 2014 году, до открытия парка, на ее месте было здание в виде купола. «Сохранив свое привычное назначение, туристический центр „Москва“ превратился в современную многофункциональную конструкцию, не имеющую аналогов в мире, способную динамически менять форму и рассказывать о достижениях Москвы и России с использованием 3D-графики и кинетической инсталляции», — написал Собянин.