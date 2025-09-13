В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, в 2014 году, до открытия парка, на ее месте было здание в виде купола. «Сохранив свое привычное назначение, туристический центр „Москва“ превратился в современную многофункциональную конструкцию, не имеющую аналогов в мире, способную динамически менять форму и рассказывать о достижениях Москвы и России с использованием 3D-графики и кинетической инсталляции», — написал Собянин.
Каждый день медиаэкраны объекта будут транслировать патриотические и культурно-просветительские программы, пишет Собянин. Для детей подготовили интерпретации классических произведений Александра Пушкина, среди которых «Сказка о рыбаке и рыбке». Актуальное расписание доступно на сайте.
Сообщается, что конструкцию разработали московские инженеры. Кинетическая фигура сложена с помощью 30 гигантских колец из стали, авиационного алюминия и титана. Они поднимаются с основания постройки на высоту 11 метров за четыре минуты и 30 секунд. Каждое из колец состоит из 50 выдвижных медиаэкранов в форме сот. Матрешка — одна из форм, которую может принимать сооружение.