В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»

Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют the Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина
Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли
Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти
Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в парке Горького от шума и стресса
Появился новый трейлер «Зомби Marvel»
В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч
В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко
Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников
Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе
Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет
Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу
Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»

В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы»

Фото: mos.ru

В парке «Зарядье» открылась достопримечательность «Матрешка Москвы». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в 2014 году, до открытия парка, на ее месте было здание в виде купола. «Сохранив свое привычное назначение, туристический центр „Москва“ превратился в современную многофункциональную конструкцию, не имеющую аналогов в мире, способную динамически менять форму и рассказывать о достижениях Москвы и России с использованием 3D-графики и кинетической инсталляции», — написал Собянин.

Источник: @mos_sobyanin

Каждый день медиаэкраны объекта будут транслировать патриотические и культурно-просветительские программы, пишет Собянин. Для детей подготовили интерпретации классических произведений Александра Пушкина, среди которых «Сказка о рыбаке и рыбке». Актуальное расписание доступно на сайте.

Сообщается, что конструкцию разработали московские инженеры. Кинетическая фигура сложена с помощью 30 гигантских колец из стали, авиационного алюминия и титана. Они поднимаются с основания постройки на высоту 11 метров за четыре минуты и 30 секунд. Каждое из колец состоит из 50 выдвижных медиаэкранов в форме сот. Матрешка — одна из форм, которую может принимать сооружение.

