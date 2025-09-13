В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»

В сервисе «Чердак», который предоставляет услуги по краткосрочному или длительному хранению личных вещей, подтвердили, что его склад в Подмосковье сгорел 10 сентября. Об этом говорится на сайте компании.
«К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны. Мы понимаем, какой это стресс и потеря для многих из вас, и очень сожалеем о случившемся», — говорится в обращении.
В сервисе утверждают, что пожар случился не по их вине. Cейчас проводится официальное расследование и доступ к складу пока временно ограничен, добавили в организации. После завершения проверки «Чердак» пообещал заняться «урегулированием вопросов компенсации».
«Мы уже остановили списания за услугу хранения, и в ближайшее время пришлем подробный план дальнейших действий», — пообещали в «Чердаке».
Mash утверждает, что предварительная сумма ущерба от пожара на складе составляет больше миллиарда рублей. По данным телеграм-канала, площадь возгорания составила 12 тыс. квадратных метров, а все вещи, хранившиеся на складе, уничтожены. В борьбе с огнем участвовали два вертолета спасателей, они сбросили 40 тонн воды за 13 полетов.
Склад находился рядом с конным клубом «Maxima Park». Из‑за инцидента в Подмосковье 10 сентября приостановили чемпионат России. Из участников и животных никто не пострадал.
МЧС России 10 сентября сообщал о крупном пожаре в поселке Некрасовский, где горело складское помещение. На месте работали 70 пожарных, 23 машины, а также вертолет Ми-8. Пожар удалось ликвидировать в тот же день.
Сервис «Чердак» основан в 2018 году. Он предлагал услуги хранения вещей и для жителей Москвы и Московской области.