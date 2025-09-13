Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле

Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке
Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста
Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют the Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина
Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли
Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти
Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в парке Горького от шума и стресса
Появился новый трейлер «Зомби Marvel»
В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч
В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко
Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников
Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе
Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет
Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу
Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки

Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле

@adliyangiliklari

Хувайдо-апа Умарова (Тошматова) признана самой старой жительницей Узбекистана. У женщины есть все основания для попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщило Министерство юстиции Узбекистана в официальном телеграм-канале.

В ходе акции «Ни один человек не останется без документов» сотрудники Министерства юстиции выяснили, что у жительницы Ферганской области Хувайдо-апы Умаровой, рожденной в 1895 году, не была официально зарегистрирована дата рождения.

Кокандский межрайонный суд по гражданским делам удовлетворил иск Министерства юстиции на выездном заседании, проведенном прямо в махалле. Суд официально установил факт рождения Хувайдо-апы Умаровой 1 января 1895 года в Бувайдинском районе.

В Министерстве юстиции отмечают, что теперь у женщины есть все основания для того, чтобы быть включенной в Книгу рекордов Гиннесса как один из старейших жителей Земли.

@adliyangiliklari

Среди недавно добавленных в Книгу рекордов Гиннесса рекордов — самый быстрый результат на 100-метровом забеге по деталям конструктора LEGO. Габриэль Уолл из Новой Зеландии пробежала дистанцию всего за 24,75 секунды. На изготовление трассы ушло 300 килограммов деталей. В качестве подготовки Уолл тренировалась шире ставить ноги при беге — это помогло ей сохранить равновесие на дороге из кубиков.

Другой рекорд — россиянин Александр Чусов вырастил самую тяжелую в мире тыкву. Ее вес составил 817 килограмм. В Книгу рекордов Гиннесса он попал в 2024 году, а месяц назад вырастил две тыквы, вес которых уже составляет 992 и 1030 килограмм.

