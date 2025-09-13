Жительницу Узбекистана возрастом 130 лет могут признать старейшим человеком на Земле

Хувайдо-апа Умарова (Тошматова) признана самой старой жительницей Узбекистана. У женщины есть все основания для попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщило Министерство юстиции Узбекистана в официальном телеграм-канале.
В ходе акции «Ни один человек не останется без документов» сотрудники Министерства юстиции выяснили, что у жительницы Ферганской области Хувайдо-апы Умаровой, рожденной в 1895 году, не была официально зарегистрирована дата рождения.
Кокандский межрайонный суд по гражданским делам удовлетворил иск Министерства юстиции на выездном заседании, проведенном прямо в махалле. Суд официально установил факт рождения Хувайдо-апы Умаровой 1 января 1895 года в Бувайдинском районе.
В Министерстве юстиции отмечают, что теперь у женщины есть все основания для того, чтобы быть включенной в Книгу рекордов Гиннесса как один из старейших жителей Земли.
Среди недавно добавленных в Книгу рекордов Гиннесса рекордов — самый быстрый результат на 100-метровом забеге по деталям конструктора LEGO. Габриэль Уолл из Новой Зеландии пробежала дистанцию всего за 24,75 секунды. На изготовление трассы ушло 300 килограммов деталей. В качестве подготовки Уолл тренировалась шире ставить ноги при беге — это помогло ей сохранить равновесие на дороге из кубиков.
Другой рекорд — россиянин Александр Чусов вырастил самую тяжелую в мире тыкву. Ее вес составил 817 килограмм. В Книгу рекордов Гиннесса он попал в 2024 году, а месяц назад вырастил две тыквы, вес которых уже составляет 992 и 1030 килограмм.