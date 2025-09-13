Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке

В начале 2024 года бабушка Чжоу случайно упала дома, получила травму и больше не могла двигаться. Мужчина переехал к ней, чтобы заботиться о родственнице. В октябре она умерла — и Чжоу начал работу над игрой. «Чтобы увековечить это время, я создал эту игру в память о бабушке и о последних днях, проведенных вместе», — написал он в аннотации к Grandma.