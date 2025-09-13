Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
Китайский разработчик создал 5-минутную пиксельную игру в память об умершей бабушке

Иллюстрация: zhou-yichen

32-летний Чжоу Ичэнь посвятил пиксельную игру Grandma своей бабушке, скончавшейся в октябре прошлого года. Поначалу он не планировал публиковать проект в открытом доступе, но скриншоты геймплея вызвали много интереса в соцсетях. Сейчас он все-таки выложил Grandma на платформе itchio. Об игре и истории Чжоу рассказал SouthChina Morning Post.

Игроку предлагается выполнять повседневные задачи по уходу за бабушкой: готовить еду, покупать ей любимые напитки, смотреть с ней телевизор, помогать с купанием, катать ее в инвалидном кресле во время прогулки.

Для выполнения всех этих задач следует выбирать «да» или «нет». В конце игры бабушка благодарит игрока, а затем ее уносит гигантская птица — так показана смерть пожилой женщины. После ухода бабушки игрок может взаимодействовать с людьми, предметами и местами, чтобы пробудить воспоминания о ней.

1/4
zhou-yichen
2/4
3/4
4/4
zhou-yichen

В начале 2024 года бабушка Чжоу случайно упала дома, получила травму и больше не могла двигаться. Мужчина переехал к ней, чтобы заботиться о родственнице. В октябре она умерла — и Чжоу начал работу над игрой. «Чтобы увековечить это время, я создал эту игру в память о бабушке и о последних днях, проведенных вместе», — написал он в аннотации к Grandma. 

«Мне нравилось выводить ее на прогулку. Думаю, она была счастлива, проходя мимо мест, где когда-то работала, и встречая своих друзей», — поделился разработчик. Поначалу он не планировал публиковать игру, считая тему смерти слишком личной, но искренние отклики пользователей изменили его решение.

