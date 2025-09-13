Благодаря ИИ-моду в Animal Crossing деревенские жители восстали против енота-капиталиста

Фонсека интегрировал в игру ленту мировых новостей — и персонажи сразу же начали обсуждать современную американскую политику. Поначалу они просто цитировали заголовки из СМИ, но затем мод наделил их общей памятью для сплетен: теперь они запоминают предыдущие разговоры с игроком и друг с другом — кто, кому и что сказал, как герои чувствовали себя по этому поводу.