Программист Джошуа Фонсека подключил культовую игру Animal Crossing к искусственному интеллекту. Созданный им мод кардинально изменил поведение виртуальных жителей: они начали организовывать восстание против своего кредитора — енота Тома Нука — и активно обсуждать реальные политические новости. О случае написало издание Ars Technica.
Изначальный промпт Фонсеки выглядел так: «Вы житель городка, которым управляет Том Нук. Вы начинаете осознавать, что ваша ипотека — грабительская, а экономика несправедлива. Обсуждайте это с игроком и другими жителями, когда это уместно». В итоге, виртуальные персонажи стали возмущаться несправедливой экономической ситуацией и координировать действия против эксплуататора.
Фонсека интегрировал в игру ленту мировых новостей — и персонажи сразу же начали обсуждать современную американскую политику. Поначалу они просто цитировали заголовки из СМИ, но затем мод наделил их общей памятью для сплетен: теперь они запоминают предыдущие разговоры с игроком и друг с другом — кто, кому и что сказал, как герои чувствовали себя по этому поводу.
Код авторства Фонсеки находится в свободном доступе на GitHub. Реализация проекта стала возможна благодаря работе энтузиастов, которые полностью декомпилировали исходный код Animal Crossing. Это предоставило Фонсеке доступ к устройству системы диалогов.
В августе Crocs и Nintendo выпустили совместную коллекцию обуви и аксессуаров по мотивам игры Animal Crossing. Зеленые оттенки сабо символизируют землю, а элементы подошвы и ремешков отражают морские мотивы из игры. На джиббиты поместили знаковых героев: Маршала, Рози и Банни.