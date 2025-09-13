Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка

Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют the Beatles и Sonic Youth
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина
Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли
Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти
Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в парке Горького от шума и стресса
Появился новый трейлер «Зомби Marvel»
В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч
В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко
Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников
Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе
Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет
Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу
Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»

Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка

@donatella232354758374

На концерте тура Mayhem Ball в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден Леди Гаге подарили букет с мемом с черной кошкой, лицо которой заменили на лицо певицы. В июле его создала и опубликовала в тиктоке россиянка.

На видеролике пользовательницы @marrythemayhem Леди Гага под песню Vanish Into You забирает подарки поклонников. В черно-красном букете роз находится небольшое изображение — мем с кошкой Гагой.

@marrythemayhem

Создателем мема оказалась россиянка по имени Аля. Еще 23 июля она опубликовала на своей странице карусель, озаглавленную: «КАКУЮ КОШКУ ВЫ БЫ ЗАВЕЛИ (я бы всех)». В ней она представила два варианта: белую и черную кошек, обе с лицом Леди Гаги вместо морды.

Пост Али не стал вирусным в тиктоке — даже сейчас у него всего 769 просмотров. Однако мем с черной кошкой начал массово распространяться в других соцсетях, в первую очередь, на Pinterest. Благодаря этому изображение увидели фанаты со всего мира, и в итоге один из них распечатал его и вложил подарок певице.

В англоязычном сегменте интернета за этим мемом уже закрепилось собственное название — «kitten over here». Это отсылка к песне «Zombieboy». В ней присутствуют строчки: «Think you're really sly, like a lion on the hunt for // This kitten over here, this kitten over here (Meow)».

1/2
@donatella232354758374
2/2

На прошедшем MTV Video Music Awards Леди Гага унесла больше всего статуэток — четыре: артист года, лучшая коллаборация за «Die With a Smile» с Бруно Марсом и лучшая режиссура, лучшая художественная работа за клип «Abracadabra». Неделей ранее певица представила совместный с Тимом Бертоном клип на песню «The Dead Dance», которая вошла в саундтрек второго сезона «Уэнсдэй», а сама актриса сыграла в одном из эпизодов роль Розалин Ротвуд, преподавательницы академии Невермор.

Расскажите друзьям