Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка

На концерте тура Mayhem Ball в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден Леди Гаге подарили букет с мемом с черной кошкой, лицо которой заменили на лицо певицы. В июле его создала и опубликовала в тиктоке россиянка.
На видеролике пользовательницы @marrythemayhem Леди Гага под песню Vanish Into You забирает подарки поклонников. В черно-красном букете роз находится небольшое изображение — мем с кошкой Гагой.
Создателем мема оказалась россиянка по имени Аля. Еще 23 июля она опубликовала на своей странице карусель, озаглавленную: «КАКУЮ КОШКУ ВЫ БЫ ЗАВЕЛИ (я бы всех)». В ней она представила два варианта: белую и черную кошек, обе с лицом Леди Гаги вместо морды.
Пост Али не стал вирусным в тиктоке — даже сейчас у него всего 769 просмотров. Однако мем с черной кошкой начал массово распространяться в других соцсетях, в первую очередь, на Pinterest. Благодаря этому изображение увидели фанаты со всего мира, и в итоге один из них распечатал его и вложил подарок певице.
В англоязычном сегменте интернета за этим мемом уже закрепилось собственное название — «kitten over here». Это отсылка к песне «Zombieboy». В ней присутствуют строчки: «Think you're really sly, like a lion on the hunt for // This kitten over here, this kitten over here (Meow)».
На прошедшем MTV Video Music Awards Леди Гага унесла больше всего статуэток — четыре: артист года, лучшая коллаборация за «Die With a Smile» с Бруно Марсом и лучшая режиссура, лучшая художественная работа за клип «Abracadabra». Неделей ранее певица представила совместный с Тимом Бертоном клип на песню «The Dead Dance», которая вошла в саундтрек второго сезона «Уэнсдэй», а сама актриса сыграла в одном из эпизодов роль Розалин Ротвуд, преподавательницы академии Невермор.