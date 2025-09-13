Леди Гаге подарили мем с кошкой-Гагой. Его создала россиянка

Пост Али не стал вирусным в тиктоке — даже сейчас у него всего 769 просмотров. Однако мем с черной кошкой начал массово распространяться в других соцсетях, в первую очередь, на Pinterest. Благодаря этому изображение увидели фанаты со всего мира, и в итоге один из них распечатал его и вложил подарок певице.