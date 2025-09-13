«Вы азиатка, а я нет»: певица Сюзанна извинилась после того, как ее обвинили в расизме

Певица Сюзанна Каменская принесла публичные извинения после того, как в соцсетях ее обвинили в расизме из‑за конфликта с фанаткой.
Пользовательница инстаграма* написала, что считает себя похожей на Сюзанну. Артистка написала ей личное сообщение: «Где? Вы азиатка. Я — нет». В ответ девушка уточнила, что о сходстве с Сюзанной ей часто говорят другие люди. Певица сказала: «Идиоты просто говорят».
В итоге поклонница артистки показала скриншот переписки в сторис и написала: «Она мне нравилась годами, ровно до этого момента. Ясен пень, что не близняшки, но акцентировать на [cлове] „азиатка“?».
Сюзанна после этого написала ей и вновь подчеркнула, что та является «а-зи-ат-кой». Кроме того, она потребовала удалить сторис и пригрозила блокировкой.
Из‑за случившегося многие начали обвинять Сюзанну в расизме. После этого она опубликовала видеообращение с извинением.
«Я совершила огромную ошибку. Два дня назад я обидела девушку в сети своим поведением. <…> Тем самым я обидела представителей ее расы. Мое эго мне не позволяло извиниться, я два дня ходила с тяжелым сердцем и думала над своим поведением», — сказала она.
Сюзанна сказала, что хочет извиниться перед каждым, кого затронуло ее поведение. «Перед Богом мы все равны. Мой Бог не делает различий между людьми по принципу расы, национальности и культурного происхождения. И я буду следовать его наставлениям», — добавила она.
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.