В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют the Beatles и Sonic Youth

Сегодня в Лондонском музее Виктории и Альберта открылся Центр Дэвида Боуи. В архиве вспыли новые артефакты — в том числе записка с любимыми песнями исполнителя. Об этом рассказалжурнал New Musical Express.
На бумаге значится: «Заметка для радиошоу — список любимых пластинок». В сам список — помимо рок-н-рольных и экспериментальных треков — вошли классические композиции: первое произведение Ральфа Воан-Уильямса — «Фантазия для струнного оркестра на темы Томаса Таллиса», «Четыре последние песни» Рихарда Штрауса.
Отдельное место в перечне занимает джаз: «Someday My Prince Will Come» Майлза Дэвиса и «Ecclusiastics» Чарльза Мингуса. Музыкант также отметил песню группы the Beatles «Across the Universe», кавер на которую записал для альбома «Young Americans» 1975 года.
Ниже — полный список любимых композиций Боуи.
- Ральф Воан-Уильямс — Фантазия для струнного оркестра на темы Томаса Таллиса
- Рихард Штраус — Четыре последние песни
- Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band — Right Now Right Now
- Little Richard — True Fine Mama
- The Hollywood Argyles — Sho Know a Lot About Love
- Miles Davis — Some Day My Prince Will Come
- Charles Mingus — Ecclusiastics
- Jeff Beck — Beck’s Bolero
- Legendary Stardust Cowboy — I Took a Trip on a Gemini Spaceship
- The Beatles — Across the Universe
- Ronnie Spector — Try Some, Buy Some
- Roxy Music — Mother of Pearl
- Edgar Froese — Epsilon in Malaysian Pale
- The Walker Brothers — The Electrician
- Sonic Youth — Tom Violence
Ранее их материалов архива Боуи стало известно, что последним проектом музыканта должен был стать исторический мюзикл «The Spectator» («Зритель»). Его сюжет разворачивался вокруг одноименной лондонской газеты XVIII века. Боуи изучал выпуски 1711–1712 годов, конспектировал статьи и оценивал их по 10-балльной шкале на предмет пригодности для сценария.
Об открытии Центра Дэвида Боуи на базе музея Виктории и Альберта в Лондоне сообщили в октябре прошлого года. В экспозицию вошли более 90 тыс. предметов, в том числе костюмы и личные вещи.