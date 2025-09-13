Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»

Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
В архиве Боуи нашли список его любимых песен. В нем присутствуют the Beatles и Sonic Youth
Михаил и София — самые популярные имена для новорожденных в России
Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт
В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина
Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли
Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти
Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в парке Горького от шума и стресса
Появился новый трейлер «Зомби Marvel»
В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч
В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко
Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников
Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе
Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет
Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу
Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.

Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»

Фото: Lionsgate

Сегодня на Бродвее стартовали спектакли по пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Главные роли в нем исполняют Киану Ривз и Алекс Уинтер — дуэт из киносерии про приключения Билла и Теда.

В аннотации пьесы значится: «Знаменитые актеры Киану Ривз и Алекс Уинтер, друзья в реальной жизни, играют на Бродвее двух друзей, ищущих смысл в абсурдном мире. „В ожидании Годо“ — величайшая пьеса из когда-либо написанных ни о чем. Ни о чем и обо всем. Но в основном ни о чем. Серьезно, ничего не происходит».

По сюжету «В ожидании Годо» Владимир и Эстрагон проводят два акта пьесы в ожидании некоего господина по имени Годо. Они не знают, кто он, зачем он им нужен, придет ли он вообще и когда это случится. Сам Беккет называл «В ожидании Годо» абсурдной трагикомедией.

Автором грядущей постановки выступил Джейми Ллойд, известный любовью приглашать британских звезд в свои работы. Он поставил «Гордость» с Берти Карвелом, «Доктора Фауста» с Китом Харрингтоном, «Предательство» с Томом Хиддлстоном, «Три дня дождя» с Джеймсом Макэвоем — и теперь «В ожидании Годо» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером. В этом году постановка Ллойда «Бульвар Сансет» по мотивам одноименного фильма 1950 года получила премию «Тони» за лучший возрожденный мюзикл.

Бродвейский мюзикл скоро поставит и новозеландский кинематографист Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Наш флаг означает смерть») и его жена — певица Рита Ора. Они работают над постановкой о мошенническом фестивале Fyre. По словам команды проекта, мюзикл будет «не просто трагедией греческого масштаба о мошенничестве одного человека», но и «сатирическим обвинением целого поколения».

