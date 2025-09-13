Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»

Сегодня на Бродвее стартовали спектакли по пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Главные роли в нем исполняют Киану Ривз и Алекс Уинтер — дуэт из киносерии про приключения Билла и Теда.
В аннотации пьесы значится: «Знаменитые актеры Киану Ривз и Алекс Уинтер, друзья в реальной жизни, играют на Бродвее двух друзей, ищущих смысл в абсурдном мире. „В ожидании Годо“ — величайшая пьеса из когда-либо написанных ни о чем. Ни о чем и обо всем. Но в основном ни о чем. Серьезно, ничего не происходит».
По сюжету «В ожидании Годо» Владимир и Эстрагон проводят два акта пьесы в ожидании некоего господина по имени Годо. Они не знают, кто он, зачем он им нужен, придет ли он вообще и когда это случится. Сам Беккет называл «В ожидании Годо» абсурдной трагикомедией.
Автором грядущей постановки выступил Джейми Ллойд, известный любовью приглашать британских звезд в свои работы. Он поставил «Гордость» с Берти Карвелом, «Доктора Фауста» с Китом Харрингтоном, «Предательство» с Томом Хиддлстоном, «Три дня дождя» с Джеймсом Макэвоем — и теперь «В ожидании Годо» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером. В этом году постановка Ллойда «Бульвар Сансет» по мотивам одноименного фильма 1950 года получила премию «Тони» за лучший возрожденный мюзикл.
Бродвейский мюзикл скоро поставит и новозеландский кинематографист Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Наш флаг означает смерть») и его жена — певица Рита Ора. Они работают над постановкой о мошенническом фестивале Fyre. По словам команды проекта, мюзикл будет «не просто трагедией греческого масштаба о мошенничестве одного человека», но и «сатирическим обвинением целого поколения».