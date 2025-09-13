Киану Ривз дебютирует на Бродвее в постановке «В ожидании Годо»

В аннотации пьесы значится: «Знаменитые актеры Киану Ривз и Алекс Уинтер, друзья в реальной жизни, играют на Бродвее двух друзей, ищущих смысл в абсурдном мире. „В ожидании Годо“ — величайшая пьеса из когда-либо написанных ни о чем. Ни о чем и обо всем. Но в основном ни о чем. Серьезно, ничего не происходит».