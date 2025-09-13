Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
Съемки второго сезона «Мистера и миссис Смит» отложили на неопределенный срок

Фото: Start

Работу над вторым сезоном шпионского сериала Amazon MGM Studios «Мистер и миссис Смит» приостановили на неопределенный срок, сообщает издание Deadline. Съемки планировали начать осенью этого года, но теперь к ним приступят только в 2026 году.

По данным Deadline, у проекта возникли трудности с заключением контрактов с второстепенными актерами.

В марте сериал получил налоговый кредит в 22,4 млн долларов для переноса съемок из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Задержка может повлиять на получение налоговых льгот, поскольку проекты должны начать съемки в течение 18 месяцев с момента получения кредита.

На фоне задержки шоураннер и создатель сериала Франческа Слоун перешла на работу к конкуренту Amazon MGM — студии HBO. Она выступит исполнительным продюсером «Большая маленькая ложь» и напишет сценарии к нескольким эпизодам третьего сезона.

В декабре роль нового мистера Смита получил российский актер Марк Эйдельштейн, известный по роли Ивана в оскароносной «Аноре» Шона Бейкера. В январе стало известно, что его партнерку миссис Смит сыграет звезда «Еретика» Софи Тэтчер. Дуэт сменит Дональда Гловера и Майю Эрскин, которые исполняли главные роли в первом сезоне, вышедшем на экраны в феврале 2024 года.

Первый сезон «Мистера и мисисс Смит» стал одним из самых популярных на платформе Prime Vidеои собрал 16 номинаций на «Эмми». Каждый сезон будет рассказывать новую историю о разных парах шпионов. 

