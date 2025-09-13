София и Михаил сохранили статус самых популярных имен для новорожденных в России, выяснили РИА Новости, проанализировав онлайн-реестр ЗАГСа. Имя София остается лидером пятый год подряд, Михаил — третий.
Среди девочек в топ-5 имен также вошли Ева, Анна, Мария и Варвара. Последняя вытеснила из пятерки лидеров имя Виктория.
В мужском рейтинге за Михаилом следуют Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Тимофей стал новичком топ-5, сменив в нем ранее популярного Максима.
Ранее Министерство социального развития Московской области сообщило, что в регионеродители все чаще дают новорожденным старорусские имена. Для мальчиков выбирают варианты Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В числе имен для девочек встречаются Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава. В частности, популярность завоевывают имена-двойники. Например, Владислав — Владислава, Лучезар — Лучезара, Радомир — Радомира.
В августе в Колумбии родители дали новорожденному имя Чат Йипити в честь нейросети ChatGPT. Среди других необычных имен, зарегистрированных в Колумбии, — Уснейви (навеяно U.S.Navy), Месси Андрес, Даяна Валентина Шакира и другие.