Имоджен Путс плывет к себе в трейлере «Хронологии воды» Кристен Стюарт

Фото: Scott Free Productions

Кинокомпания Les Films du Losange представила первый международный трейлер дебютного фильма Кристен Стюарт «Хронология воды». Картина, впервые показанная в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, выйдет во Франции 15 октября, а в США — в декабре.

«Хронология воды» — экранизация одноименных мемуаров писательницы и коуча Лидии Юкнавич, в которых женщина рефлексирует несложившуюся карьеру пловчихи, пережитое насилие, зависимости, влюбленности и потерю ребенка. Именно письмо и плавание, в конце концов, помогают ей справиться с трудностями.

Главную роль в картине исполнила британская модель Имоджен Путс, известная по боевику «Needfor Speed: Жажда скорости» и постапокалиптическим «28 неделям спустя» Хуана Карлоса Фреснадильо.

Видео: Les Films du Losange

Денис Виленкин в рецензии для «Афиши Daily» написал про фильм так: «„Хронология воды“ — авангардный арт-фильм, вдохновленный лучшими: Деннисом Хоппером и его „Как гром среди ясного неба“, „Трахни меня“ Виржини Депант, „Техасской резней бензопилой“ Тоуба Хупера и самим фактом существования Винсента Галло. В то же время „Хронология воды“ — угловатая поэтическая фрустрация, где круги на воде сменяются брызгами от прыжков, а истерики — рефлексией».

Стюарт призналась, что главной трудностью в создании дебютного полного метра стал не недостаток опыта, а поиск финансирования: «Бытует этот бред, что [для создания фильма] нужно иметь опыт или что‑то вроде технической сноровки, это [мнение] просто защита для бизнеса. Это по-настоящему мужской взгляд на вещи. Как будто бы это что‑то сложное. Любой может снять фильм, если ему есть что сказать».

