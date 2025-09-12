В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина

В Непале впервые премьер-министром стала женщина — бывшая главная судья страны Сушила Карки. Об этом написал The Guardian.
Карки приняла присягу и возглавила временное правительство после массовых протестов, прозванных в СМИ «Революцией поколения Z». Кандидатуру женщины выдвинула группа, представляющая интересы протестующих.
Карки стала первой женщиной-главой Верховного суда Непала в 2016 году и прославилась громкими судебными решениями против министров и высокопоставленных полицейских по делам о коррупции. После выхода на пенсию она зарекомендовала себя как видная фигура в гражданском обществе, выступая с заявлениями о коррупции и политических злоупотреблениях в Непале.
Во время протестов Карки выступила против применения смертоносного оружия против демонстрантов. Действия властей страны она охарактеризовала словом «бойня». Женщину поддержал Балендра Шах, мэр Катманду. По словам одного из лидером протестующих Дираджа Джоши, назначение Карки позволит Непалу «перейти от фазы разрушения к фазе созидания».
«Это не значит, что все сразу наладится, как только она вступит в должность. Сначала будет проведен процесс выявления тех, кто больше всего ослабил страну, а затем будут расставлены соответствующие приоритеты. Со временем глубоко укоренившаяся коррупция будет искоренена», — сказал он.
«Революция поколения Z» в Непале начались 8 сентября из-за правительственного запрета 26 известных социальных сетей и мессенджеров. Это затронуло местный бизнес и туризм, а также лишило людей возможности общаться с родственниками за границей. Десятки тысяч людей — в основном молодых — вышли на улицы, в Катманду вспыхнули столкновения с полицией.
Участники массовых протестов подожгли в городе несколько объектов. Среди них — здание правительства и резиденции политиков, а также отель Hilton, якобы связанный с сыном главы правящей партии «Непальский конгресс» Шерой Бахадура Деубой. Армия ввела в стране комендантский час. Погиб по меньшей мере 51 человек.
9 сентября премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов в стране, а правительство отменило решение о запрете ряда соцсетей. Жена экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом. Протестующие сообщили, что страна «перешла под их контроль», призвав формировать новое правительство и провести выборы.