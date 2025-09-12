В Непале после массовых протестов пост премьер-министра впервые заняла женщина

Карки приняла присягу и возглавила временное правительство после массовых протестов, прозванных в СМИ «Революцией поколения Z». Кандидатуру женщины выдвинула группа, представляющая интересы протестующих.



Карки стала первой женщиной-главой Верховного суда Непала в 2016 году и прославилась громкими судебными решениями против министров и высокопоставленных полицейских по делам о коррупции. После выхода на пенсию она зарекомендовала себя как видная фигура в гражданском обществе, выступая с заявлениями о коррупции и политических злоупотреблениях в Непале.



Во время протестов Карки выступила против применения смертоносного оружия против демонстрантов. Действия властей страны она охарактеризовала словом «бойня». Женщину поддержал Балендра Шах, мэр Катманду. По словам одного из лидером протестующих Дираджа Джоши, назначение Карки позволит Непалу «перейти от фазы разрушения к фазе созидания».



«Это не значит, что все сразу наладится, как только она вступит в должность. Сначала будет проведен процесс выявления тех, кто больше всего ослабил страну, а затем будут расставлены соответствующие приоритеты. Со временем глубоко укоренившаяся коррупция будет искоренена», — сказал он.