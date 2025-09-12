Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли

Лайвли ранее упоминала Свифт как человека из ее окружения, который мог быть в курсе ситуации, сложившийся на съемочной площадке фильма «Все закончится на нас». Бальдони в связи с этим настаивал на привлечении артистки к разбирательству. Свифт ранее уже вызывали в суд, но позднее требование отозвали.



«Если вы когда-нибудь посмотрите „Игру престолов“, вы поймете, что я — Кхалиси, и, как и у нее, у меня есть несколько драконов. К лучшему или к худшему, но обычно к лучшему. Потому что мои драконы также защищают тех, за кого я сражаюсь», — говорила Лайвли о своих близких, имя в виду Свифт и мужа Райана Рейнольдса.



По мнению юристов Лайвли, Бальдони упомянул имя Свифт в документах, «чтобы подкрепить свою безжалостную медиастратегию». Представитель Свифт согласился с этим: он подчеркнул, что это было сделано «с целью привлечения общественного внимания путем создания таблоидной кликбейт-рекламы».