Юристы Джастина Бальдони заявили, что Тейлор Свифт поучаствует в его судебном споре с Блейк Лайвли

Фото: taylorswift

Адвокаты актрисы Джастина Бальдони заявили, что певица Тейлор Свифт поучаствует в судебном споре между ним и актрисой Блейк Лайвли. Об этом они упомянули в документах по делу, написал The Hollywood Reporter.

Документы указывали на то, что Свифт даст показания в ходе разбирательства о предполагаемых домогательствах режиссера. Согласно бумагам, певица якобы согласилась рассказать все, что знает, в период с 20 по 25 октября.

Сама Свифт категорически отрицает свое участие в тяжбе. «Моя клиентка не играет существенной роли в этом процессе», — заверил адвокат артистки. По его словам, певица не давала согласия на дачу показаний.

Лайвли ранее упоминала Свифт как человека из ее окружения, который мог быть в курсе ситуации, сложившийся на съемочной площадке фильма «Все закончится на нас». Бальдони в связи с этим настаивал на привлечении артистки к разбирательству. Свифт ранее уже вызывали в суд, но позднее требование отозвали. 

«Если вы когда-нибудь посмотрите  „Игру престолов“, вы поймете, что я — Кхалиси, и, как и у нее, у меня есть несколько драконов. К лучшему или к худшему, но обычно к лучшему. Потому что мои драконы также защищают тех, за кого я сражаюсь», — говорила Лайвли о своих близких, имя в виду Свифт и мужа Райана Рейнольдса.

По мнению юристов Лайвли, Бальдони упомянул имя Свифт в документах, «чтобы подкрепить свою безжалостную медиастратегию». Представитель Свифт согласился с этим: он подчеркнул, что это было сделано «с целью привлечения общественного внимания путем создания таблоидной кликбейт-рекламы».

Судебное разбирательство по делу назначено на весну 2026 года, оно пройдет в федеральном суде Нью-Йорка.

Фильм «Все закончится на нас», вокруг которого разгорелся конфликт, вышел в августе прошлого года и собрал в прокате более 350 млн долларов по всему миру. В декабре 2024-го Лайвли подала жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии, обвинив Бальдони в «неуместном и нежелательном поведении» и попытках испортить ей репутацию.

Бальдони отверг обвинения и подал встречный иск, включив в него также мужа Лайвли актера Райана Рейнолдса и ее публицистку Лесли Слоун, обвинив их в клевете и вымогательстве. Он требовал компенсацию в размере 400 млн долларов.

С тех пор оба иска были частично отклонены: 4 июня суд отказался рассматривать заявление Лайвли о моральном ущербе, а 9 июня судья также закрыл иск Бальдони, признав, что заявления Лайвли о домогательствах защищены законом. Однако режиссеру позволили повторно подать часть иска, связанную с вмешательством в деловые отношения.

