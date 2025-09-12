Британский музыкант Эд Ширан задумал альбом, который выпустят только после его смерти. Об этом он рассказал в интервью Зейну Лоуи, написал Independent.
Ширан хочет назвать пластинку «Eject». «Она вообще-то в моем завещении, и [моя жена] Черри должна будет выбрать треки для нее. Она полностью там, как если бы я собирался уйти завтра», — поделился певец.
По словам артиста, посмертный альбом будет уникальным. Ширан решил записать его, поскольку не хочет, чтобы кто-то другой после его кончины собрал треки и выпустил релиз.
Музыкант отметил, что у него есть задумки и других проектов. Ширан намерен выпустить несколько пластинок, и он уже придумал для них названия: «Pause» («Пауза»), «Fast Forward» («Перемотка вперед»), «Rewind» («Перемотка назад») и «Stop» («Стоп»). Они, как можно догадаться, отсылают к названию кнопок на аудиопроигрывателе.
Первый альбом из серии уже вышел, он называется «Play» («Проигрывать»). В него вошли 13 песен, не считая треков, которые Ширан оставил в дополнение для расширенных изданий. Пластинка стала восьмым полноформатным релизом артиста.