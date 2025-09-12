Том Холланд пошутил, что получает новый костюм Человека-паука на съемках каждые две недели

В новом интервью для Esquire актер Том Холланд пошутил о костюме супергероя Человека-паука.
Журналист издания в разговоре с ним предположил, что экипировка может начать неприятно пахнуть из‑за постоянной носки. Холланд ответил: «Да, это определенно так. Я, наверное, получаю новый каждые две недели».
Том сейчас занят на съемках кинокомикса «Человек-паук: Совершенно новый день». В августе он опубликовал фотографии со съемок. На снимках он в костюме супергероя стоит на бронированной машине, пристегнутый страховочным тросом.
Производством нового фильма занимаются Marvel и Sony. Сюжет пока держится в секрете. Режиссером выступает Дестин Дэниел Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».