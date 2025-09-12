Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в Парке Горького от шума и стресса

Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума
Появился новый трейлер «Зомби Marvel»
В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч
В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко
Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников
Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе
Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет
Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу
Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки

Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в Парке Горького от шума и стресса

Фото: @gorkyparkmsk

Депутат Мосгордумы Александр Даванков пожаловался в департамент культуры Москвы и администрацию Парка Горького на шум музыки, который мешает лебедям и уткам в локальных водоемах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

О проблеме ему рассказал блогер Дмитрий Захаров. По его словам, у Голицынского пруда «до поздней ночи включают громкую музыку с мощными басами».

«Даже в 23.25 звук настолько сильный, что рядом с заведениями буквально дрожит земля. А в этом пруду живут лебеди и утки. Вместо того чтобы отдыхать ночью от дневной суеты, они вынуждены слушать грохот музыки. Для дикой природы это сильнейший стресс», — написал Даванков.

Депутат направил запрос в департамент культуры с предложением сделать шумные мероприятий в парках более экологичными — с соблюдением норм шумового воздействия и охраны зеленых насаждений. Аналогичный запрос он собирается направить руководству Парка Горького.

Расскажите друзьям