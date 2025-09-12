Депутат Мосгордумы потребовал спасти лебедей и уток в Парке Горького от шума и стресса

Депутат Мосгордумы Александр Даванков пожаловался в департамент культуры Москвы и администрацию Парка Горького на шум музыки, который мешает лебедям и уткам в локальных водоемах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
О проблеме ему рассказал блогер Дмитрий Захаров. По его словам, у Голицынского пруда «до поздней ночи включают громкую музыку с мощными басами».
«Даже в 23.25 звук настолько сильный, что рядом с заведениями буквально дрожит земля. А в этом пруду живут лебеди и утки. Вместо того чтобы отдыхать ночью от дневной суеты, они вынуждены слушать грохот музыки. Для дикой природы это сильнейший стресс», — написал Даванков.
Депутат направил запрос в департамент культуры с предложением сделать шумные мероприятий в парках более экологичными — с соблюдением норм шумового воздействия и охраны зеленых насаждений. Аналогичный запрос он собирается направить руководству Парка Горького.